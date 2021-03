A sección de CC.OO de ENCE tratará de convencer a Bildu e Esquerra para tombar a lei do cambio climático

Representantes de Comisións Obreiras no comité de empresa de Ence © Mónica Patxot

A batalla dos traballadores de Ence para tombar os artigos 18.3 e 18.4 da nova Lei do Cambio Climático continúa na rúa, pero tamén nos despachos.

Os representantes de Comisións Obreiras na fábrica e nas oficinas teñen previstas o martes senllas reunións no Congreso con deputados de EH Bildu e Esquerra Republicana de Cataluña para facerlles ver as consecuencias que podería ter esta lei para os traballadores e convencelos de que voten en contra da mesma ou que presionen para modificar ambos os artigos.

Ambas as formacións votaron a favor do artigo 18 na última comisión e o voto dos seus deputados no Congreso será estratéxico para que o texto poida saír adiante. Desde Ence agradecen as facilidades dadas para organizar o encontro e móstranse optimistas. Ademais, pretenden mostrar a Bildu, socio do BNG, as declaracións do vicepresidente da Deputación, o nacionalista Mosquera, nas que se refería aos traballadores da fábrica como "Ence Borroka".

A presidenta do comité de oficinas centrais de Ence, Ana Cedeira, explicou este luns o ocorrido o pasado venres en Madrid. Traballadores directos e indirectos da planta de Lourizán manifestáronse fronte á sede do Ministerio de Transición Ecolóxica.

Alí reclamaron un encontro coa ministra Teresa Ribera, que non puido recibilos pero si que o fixo o secretario de Estado e dous membros máis do Ministerio. Os manifestantes explicaron os motivos da súa protesta e agradeceron a actitude "moi receptiva" por parte do Ministerio.

De feito, conseguiron conversar uns minutos coa ministra Ribera, á que lle sacaron o compromiso de manter unha reunión presencial este mércores. Con todo, esa citación non se produciu aínda de maneira oficial. Pola contra, si que foi convocado o comité de empresa da fábrica que dirixe o sindicato CIG co apoio de UXT e que manteñen posturas antagónicas con CC. OO.

Aínda que Cedeira evitou asegurar que CC.OO vaia a declinar asistir á reunión se está presente a outra parte do comité, a portavoz de parte dos traballadores si que expresou o seu malestar polo que entende como "un insulto e falta de respecto" cara Comisións Obreiras, cuxas mobilizacións das últimas semanas posibilitaron os encontros cos políticos e sobre todo "porque se comprometeu a reunirse con CC.OO", criticou a presidenta do comité de oficinas de Ence.

Doutra banda, o secretario comarcal Jose Luís García Pedrosa quixo explicar a postura de Comisións Obreiras acerca dos incidentes do pasado xoves durante o peche de traballadores da factoría no Concello de Pontevedra.

"Non houbo ningunha agresión", reiterou o sindicalista deixando clara as protestas pacíficas realizadas desde o primeiro momento polos traballadores. "Estamos fartos de que se poña en cuestión ou futuro dous traballadores, ou Concello se que ten responsabilidade", engadiu.

Con respecto á proposta de nomear persoa non grata en Pontevedra ao presidente de Ence, Ignacio de Colmenares, a presidenta do comité cualificouno, contendo a risa, de "bochornoso". A representante dos traballadores pediu ao alcalde Fernández Lores que se centre "no que se ten que ocupar, que son os 5.000 postos de traballo".

"Que se preocupe dos nosos postos de traballo e non a difamar nin a facer política nin a rirse dos nosos postos de traballo e de 5.000 familias que se están xogando o seu sustento", apostilou Cedeira, reiterando que o único obxectivo do comité de empresa é defender o emprego.

"Nós non nos manexamos por ninguén, nin pola empresa nin polo consello de administración. O alcalde debe respectar o que di a asemblea de traballadores, que somos os que estamos a defender os nosos postos de traballo e decidimos manifestarnos. E foi el quen xestou todo isto, agora que non bote balóns fóra", resolveu levantando os aplausos do resto dos seus compañeiros, todos eles delegados de Comisións Obreiras nos distintos estamentos da planta de Lourizán.