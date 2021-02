Dous novos falecementos aumentan a 130 as mortes de pacientes covid na área sanitaria

Despois de varias xornadas sen ter que lamentar falecementos de persoas positivas en covid na área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés, o Servizo Galego de Saúde confirmou este mércores a morte de dous pacientes no Hospital de Montecelo e o Hospital do Salnés respectivamente.

Trátase no primeiro caso dunha muller de 82 anos, mentres que a vítima falecida no Hospital do Salnés era un home de 88 anos. Con eles elévase a 130 o número de falecementos de persoas coa infección activa.

En canto ao resto de indicadores do balance diario ofrecido ás 10.00 horas do 10 de febreiro, a área sanitaria pontevedresa sumou 76 novos contaxios de coronavirus, pero unha xornada máis o elevado número de altas epidemiolóxicas, con 162, fan descender os casos activos ata situalos nos 2.219, é dicir, 86 menos que o martes.

Onde apenas se rexistran cambios é na presión hospitalaria, con 129 persoas infectadas ingresadas nos diferentes centros, das que 20 (=) evolucionan na Unidade de Coidados Intensivos de Montecelo e 109 (-1) fano en planta entre o Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (91), o Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez (11) e o Hospital do Salnés (7).

Desde o inicio da pandemia superaron o covid 9.131 pacientes en Pontevedra e O Salnés.

Nas últimas 24 horas realizáronse 881 probas PCR, que se suman ás 151.657 efectuadas con anterioridade.

DATOS DE GALICIA

Na última actualización, o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 17.632, o que supón un descenso de 820. Por orde, as áreas con maior afectación son A Coruña con 4.852 (-251), seguida de Vigo 2.924 (-88), Santiago 2.542 (-182), Pontevedra 2.219 (-86), Ourense 1.886 (-105), Lugo 1.641 (-80) e Ferrol 1.568 (-28).

Do total de persoas positivas, 240 están en UCI (-8) e 975 en unidades de hospitalización (-55). Ata o momento, en Galicia hai un total de 86.359 persoas que superaron a infección (+1.500), rexistrándose 2.016 falecementos asociados ao virus, dos cales 28 foron contabilizados no último día.