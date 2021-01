Unión da hostalería galega para alzar a voz por un rescate

Manifestación de hostaleiros de toda Galicia polas rúas de Santiago para pedir un rescate © Hoempo Manifestación de hostaleiros de toda Galicia polas rúas de Santiago para pedir un rescate © Hoempo

A unión fai a forza. Iso di o refrán e iso pensaron os integrantes do atomizado tecido asociativo da hostalería galega que, aproveitando a multitudinaria marcha que tivo lugar esta mañá fronte á sede da Xunta para reclamar outra vez un rescate para o sector, acordaron unir as súas forzas e formar un único colectivo autonómico que exerza como interlocutor nas negociacións coas diferentes administracións para desbloquear medidas de apoio que permitan superar a crise.

"Precisamos dunha unidade para elaborar alternativas á actual situación e poñer en valor as que xa hai elaboradas", recolle o documento fundacional, no que se presentan como unha ferramenta que velará polos intereses das empresas hostaleiras de todo o territorio autonómico. Aínda que esperan que a súa vixencia vaia máis aló desta crise, a súa principal misión é salvar un sector que navega á deriva, especialmente as empresas do lecer nocturno, as de aloxamento ou os pequenos bares que viven do servizo en barra.

O seu obxectivo inmediato será o de actualizar o plan de rescate presentado no mes de novembro e facer saber a toda a cidadanía que "as axudas non son a solución, son un punto máis da nosa proposta", puntualizan para criticar "a nefasta xestión e falta de iniciativa" da Xunta.

A creación desta plataforma en defensa da hostalería de Galicia será tamén o xerme dunha futura Federación de Hostalaría Galega. A intención do sector é convocar unha asemblea constituínte nun prazo non superior a tres meses. Este novo organismo terá a función de xestionar, defender e coordinar os intereses comúns do sector en calquera ámbito, tanto nacional como internacional, e sempre "priorizando ou beneficio colectivo sobre ou individual".

Con este espírito de irmandade, hostaleiros chegados de todos os puntos de Galicia en representación de vinte e tres asociacións locais, Hoempo entre elas, marcharon polas rúas de Santiago de Compostela ata chegar á sede da Xunta. Con pancartas nas que podía lerse "hostalería somos todos", centos de empresarios reclamaron o rescate do sector ao executivo autonómico.