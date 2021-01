O Equipo Rescate Hostelería volve ás estradas este xoves camiño de Santiago para pedir axudas á Xunta

En decembro convertéronse nun referente para o sector da hostalería cruzando media península para chegar a Madrid e presentar ás distintas forzas políticas do Congreso dos Deputados as súas reivindicacións. Agora, #ante as novas medidas restritivas adoptadas pola Xunta de Galicia, os once hostaleiros de Pontevedra, Marín e Poio volven coller a mochila para realizar este xoves unha camiñada ata Santiago para trasladar as súas reclamacións.

Queren reunirse co presidente autonómico Alberto Núñez Feijóo e cos representantes das forzas da oposición. O Equipo Rescate Hostelería demanda axudas directas con carácter urxente porque ven "abocados á ruína" co novo peche da hostalería, que se inicia este mércores 27.

A marcha desenvolverase este xoves 28 de xaneiro, ás 07.00 horas desde a sede da Xunta en Pontevedra. Ao longo de 12 horas camiñarán ata Santiago. Asociacións de hostaleiros de diferentes puntos de Galicia tamén sairán a pé desde as súas localidades para coincidir todos en Santiago onde realizarán unha concentración ás 11.00 horas do venres. Pasarán a noite en Milladoiro, respectando o toque de queda.

Estes hostaleiros que forman parte da asociación Hoempo sinalan que están cansados de promesas e de sentirse sinalados coas medidas restritivas. Alegan en que non se negan a pechar os seus negocios sempre que os informes sanitarios e o comité de expertos considéreno oportuno pero non aceptan a falta de indemnizacións e que sigan pagando impostos.

Reclaman a supresión de taxas e a exención da Seguridade Social mentres non poidan desenvolver a súa actividade, un ERTE único para que os empregados sufran o menos posible as consecuencias dos peches obrigatorios e que se deixe de criminalizar ao sector.