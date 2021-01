Hostaleiros de Poio, Marín e Pontevedra peregrinan a Santiago para reclamar á Xunta o rescate do sector

Hostaleiros de Poio, Marín e Pontevedra cruzan a ponte do Burgo na súa peregrinación a Santiago © Hoempo

Os once hostaleiros que camiñaron de Pontevedra a Madrid para reclamar axudas para o sector, volven este xoves á carga cunha peregrinación a Santiago de Compostela, onde este venres está prevista unha concentración de todos os hostaleiros de Galicia para conseguir dunha vez por todas un rescate para a hostalería.

O obxectivo deste novo roteiro é facer ver tanto ao goberno autonómico como ao resto de partidos da oposición a necesidade de sentar a dialogar co sector para a aprobación de axudas directas de carácter urxente. Desde Hoempo, colectivo ao que pertencen os peregrinos, reclaman axudas reais, sen letra pequena. Queren a supresión de impostos mentres os seus negocios permanezan pechados, a exención da Seguridade Social, un erte único para os seus empregados e que se deixe de sinalar ao sector como culpable da pandemia.

Estes once pequenos empresarios de Marín, Poio e Pontevedra partiron á primeira hora deste xoves desde a delegación da Xunta en Pontevedra cara a Santiago. Teñen previsto chegar a Milladoiro a última hora da tarde. Pasarán a noite nesta localidade, para unirse o venres á marcha convocada por todo o sector galego.

Ás 9.30 horas deste venres está prevista a saída da marcha, na que participarán centenares de hostaleiros, con destino á sede da Xunta.

A pesar do malestar xeneralizado polas medidas impostas á hostalería, desde Hoempo queren remarcar que os seus asociados "en ningún momento negáronse a pechar os seus negocios e aceptan baixar o enreixado dos seus locais sempre que os informes sanitarios e o comité de expertos así o considere. Pero o que non aceptan é que non se lles indemnice e que, aínda por encima, teñan que seguir facéndose cargo de todos os seus gastos e impostos".