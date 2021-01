A navalla de Ockham e a polémica sobre o plan de rescate da hostalería e turismo

Pleno da Deputación de Pontevedra © Mónica Patxot Pleno telemático da Deputación de Pontevedra © Deputación de Pontevedra

No Pleno ordinario da Deputación de Pontevedra celebrado este venres Goberno e oposición enfrontaron senllas mocións coas súas respectivas posturas respecto ao Plan de Rescate.

Para entender toda esta polémica o propio portavoz do PP, Jorge Cubela convidou a acudir ao coñecido como principio de "A navalla de Ockham" atribuído ao frade franciscano Guillermo de Ockham (1280-1349), segundo o cal "en igualdade de condicións, a explicación máis sinxela adoita ser a máis probable".

Os políticos acusaron, uns á Xunta e outros á Deputación, de "marear a perdiz", "tentar escaquearse" ou "tentar enganar á cidadanía" con estas axudas aos sectores afectados pola pandemia.

Así, por unha banda, saíu aprobada a iniciativa conxunta do Partido Socialista e o BNG na que os grupos provinciais de ambas as formacións políticas solicitan a creación dunha liña de axudas aos sectores afectados polas restricións sanitarias.

Por outra banda, a moción do Partido Popular en relación ao fondo de Cooperación Covid-19 para a hostalería non obtivo o respaldo do resto dos deputados.

O deputado socialista Carlos López Font defendeu que todas as administracións galegas somen forzas destinando o 1% do seu orzamento de 2021 a un fondo común de rescate para o sector da hostalería e o turismo, o que permitiría crear e coordinar un gran plan de axudas directas ao sector por importe de máis de 140 millóns de euros, un orzamento "casi tres veces superior a los 50 millones que propone el gobierno gallego" que preside Alberto Núñez Feijóo.

O portavoz do BNG e vicepresidente da Deputación, César Mosquera lamentou que o debate sobre as axudas converteuse en "un campo de batalla francamente desagradable" cando esta proposta "ten unha vontade radicalmente de man tendida".

Tamén lamentou o portavoz do PP, Jorge Cubela a existencia de discrepancias "á hora de dar axudas" defendendo que a Xunta xa leva destinadas axudas por máis do 1,5% do seu orzamento e acusando o Goberno provincial de "vivir conspirando".

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva pechou o debate ratificando que esta administración provincial "seguiremos achegando o 1% do orzamento aínda que non é a nosa competencia".

EDIFICIO CASTELAO

Por unanimidade aprobouse a proposta do vicepresidente da Deputación e delegado do Museo de Pontevedra, César Mosquera, para denominar ao Sexto Edificio do Museo como "Edificio Castelao".

Mosquera lembrou que o ilustre galeguista foi un dos fundadores do Museo, membro do seu Padroado, e a persoa da que a institución pontevedresa conta con máis fondos, aos que vén de sumar o 'Álbum Nós'. Segundo explicou o vicepresidente, a iniciativa partiu do Consello Asesor do Museo e con ela "completarase a reparación de certa inxustiza histórica con Castelao".

Á marxe deste paso administrativo "innecesario pero transcendente" que é a aprobación por parte do Pleno, o Goberno provincial sopesa tamén a posibilidade de realizar algún tipo de evento conmemorativo en función das posibilidades que permita a pandemia.

XABARÍN CLUB

O pleno aprobou por unanimidade de todos os grupos unha moción do BNG na que reclamaba apoio á creación dunha canle Xabarín Club na Televisión de Galicia para unha maior difusión da lingua galega entre os máis novos.

A Televisión de Galicia emitiu por primeira vez a programación do Xabarín Club en 1994, polo que se acaban de cumprir 26 anos daquel éxito televisivo.

Para chegar á unanimidade, aprobouse a emenda presentada polo PP que puntualizaba a necesidade de esixir medidas non só ao Goberno galego, senón tamén ao Estado, ao Goberno central e ás Cortes Xerais, ao dispoñer estas de competencias exclusivas para que a Corporación de Radio Televisión Española emita os seus contidos con opción dobrada ao galego, así como para impulsar a recepción mutua da RTP-TVG en Galicia e Portugal.