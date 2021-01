Quedan suspendidas todas as cirurxías non urxentes: só se farán as oncolóxicas e prioridade 1

A xerencia da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés segue adoptando medidas para reducir a presión asistencial que xa empeza a manter en xaque aos hospitais pontevedreses. A semana pasada xa se prohibiron as visitas a pacientes e acordouse realizar test de antíxenos a todos os enfermos, o luns acordouse o traslado de varios pacientes de Montecelo ao Hospital do Salnés e este mércores optouse por reducir actividade cirúrxica.

Fontes oficiais da área sanitaria confirmaron que desde este mércores suspéndense todas as operacións que non se consideren urxentes. Así, unicamente mantense a cirurxía urxente, a oncolóxica e as operacións de patoloxía en 'prioridade 1'.

Esta medida adóptase co obxectivo de tentar reducir os pacientes ingresados e, sobre todo a ocupación das camas de críticos, pois os pacientes con covid-19 hospitalizados na área sanitaria duplicáronse en tan só dez días e este mércores 27 de xaneiro hai 134 pacientes con covid-19 activa, 118 ingresados en planta de hospitalización e 16 en UCI. En camas de críticos hai un total de 21, pois varios xa negativizaron en coronavirus, pero seguen moi graves.

En planta os xestores sanitarios xa habilitaron cinco unidades de hospitalización nos hospitais Montecelo e Salnés e en UCI nestes momentos hai habilitadas dúas unidades e media.

O pasado luns foi necesario trasladar varios pacientes de Montecelo ao Hospital do Salnés para aliviar a presión asistencial do hospital de referencia e non se descarta que haxa máis traslados entre hospitais desta área e doutras áreas sanitarias.

Días atrás desde a xerencia xa se admitiu que a transmisión comunitaria é maior que no mes de marzo ou abril, por iso é polo que se estean realizando test de antíxenos aos pacientes durante a súa hospitalización co fin de poder detectar canto antes a pacientes que ingresaron sendo negativos que poden positivizarse durante o ingreso.