A UCI de Montecelo recibe dous pacientes críticos derivados de Ferrol ante o colapso do seu hospital

A saturación do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol levou a que dous pacientes graves que estaban ingresados na unidade de Coidados Críticos tivesen que ser trasladados nas últimas horas a Pontevedra.

Fontes oficiais da xerencia da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés confirman a PontevedraViva que o traslado se produciu na tarde do mércores e que o obxectivo é "anticiparse e deixar marxe de acción" ante o posible empeoramento de pacientes en hospitalización na área sanitaria ferrolá.

Estes dous pacientes evolucionan agora na UCI do Hospital Montecelo, que nos últimos días xa tivo que ampliarse. Nestes momentos hai dúas unidades e media de coidados críticos, segundo fontes sanitarias.

Este xoves hai no Hospital Montecelo 92 pacientes en planta de hospitalización e 17 en UCI. É un paciente máis en estado crítico que o día anterior, aínda que hai que ter en conta que nas últimas horas notificouse a morte de catro pacientes que estaban ingresados no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra.

O xerente da área sanitaria, José Ramón Gómez, indicou o pasado mes de decembro que a área sanitaria ten capacidade para 46 pacientes en UCI, 50 en caso de ser necesario levar ao sistema ao límite máximo.

O traslado de pacientes entre centros sanitarios está previsto no Plan de Continxencia da covid-19 e, de feito, o pasado luns a área sanitaria trasladou varios pacientes que estaban en planta de hospitalización en Montecelo ao Hospital do Salnés. Agora recibe dous, pero non en planta, senón en UCI.