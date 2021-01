A saturación de Montecelo obriga a trasladar pacientes con covid-19 ao Hospital do Salnés

A presión asistencial derivada da pandemia da covid-19 non para de crecer na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés e nos últimos días está a notarse de forma especial no Hospital Montecelo, centro de referencia na área para pacientes coa enfermidade. Este luns, adoptáronse as primeiras medidas para tentar rebaixar esa saturación e optouse por trasladar a varios pacientes ao Hospital do Salnés.

O luns foron trasladados polo menos catro pacientes, aínda que algunhas fontes consultadas sinalan que puideron chegar a ser seis. Ademais, non se descarta que se faga necesario realizar máis traslados, sempre co obxectivo de rebaixar a presión hospitalaria en Montecelo.

Fontes consultadas por PontevedraViva explicaron que son pacientes que están ingresados en planta e que, polo menos varios deles, foron trasladados ao Hospital do Salnés directamente desde o servizo de Urxencias de Montecelo porque á hora do ingreso os xestores sanitarios atopáronse con que habia unha alta ocupación mentres que no centro do Salnés había capacidade para asumilos.

Segundo o balance oficial do Servizo Galego de Saúde, este martes hai 128 pacientes hospitalizados con covid-19 na área sanitaria, dos que 15 están na unidade de Coidados Críticos do Hospital Montecelo e 113 ingresados en planta de hospitalización. Hai 94 no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, 11 no Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez e 8 no Hospital do Salnés- así como

No Hospital Montecelo hai nestes momentos tres zonas dedicadas a pacientes con covid-19, a habitual de Pneumoloxía e dúas de Traumatoloxía, e estase habilitando unha cuarta planta #ante a escalada de novos pacientes que requiren hospitalización.

No caso do Hospital do Salnés, os pacientes coa enfermidade están na planta terceira.

BROTE EN MEDICINA INTERNA

Fontes sanitarias confirmaron tamén que noutra planta do Hospital Montecelo está a vivirse unha situación complicada estes días, pois se detectou un brote de covid-19 de grandes dimensións no servizo de Medicina Interna. Ata o momento confirmáronse 16 contaxios, aínda que aínda non existen datos oficiais do Servizo Galego de Saúde respecto diso.

Outras fontes sanitarias han indicado que a maioría dos positivos son profesionais sanitarios de distintas categorías, aínda que tamén habería algún paciente.

Ademais, alertan do aumento de contaxios entre os profesionais detectados nos últimos días. Entre o xoves 21 de xaneiro e este luns 25 confirmáronse 32 positivos, dos que 29 son no Complexo Hospitalario de Pontevedra, dous no Hospital do Salnés e outro nun Punto de Atención Continuada (PAC).

Son 32 contaxios en tan só 72 horas que levan a confirmar que hai moita transmisión comunitaria da enfermidade. Para facer fronte a este aumento de contaxios, desde a Consellería de Sanidade acordouse leste mesmo luns adoptar unha medida que os sindicatos pedían desde hai meses: todos os sanitarios con contacto directo con pacientes levarán máscaras FPP2, tan se están en unidades covid coma se non.