A hostalería de Pontevedra rebenta e inicia mobilizacións

Este luns a Asociación de Empresarios Hostaleiros de Pontevedra ( HOEMPO) celebrou a segunda reunión aberta á hostalería en menos de 15 días para tratar o panorama que se abriu desde as novas restricións deste pasado venres. Tamén foron convidados hostaleiros de Poio.

Segundo valoraron desde Hoempo "a situación que xa era preocupante, agora volveuse insostible" polo que decidiron iniciar unha serie de mobilizacións que empezarán a mediados deste mes pero que terá unha primeira acción de protesta este martes cunha cacerolada ás portas dos seus establecementos ás 12.30 horas.

A idea é que os traballadores de cada local de hostalería saian á rúa e fagan ruído fronte á porta dos seus locais durante dez minutos, "nunha expresión sonora da rabia que sentimos por este asasinato larvado ao noso sector", explica Hoempo nun comunicado.

Ademais hai unha proposta de peche voluntario, "decidimos que sexa así porque aínda que o sentir común sería facer un peche completo da hostalería, o tristemente certo é que hai locais que non llo poden permitir", sinalaron desde esta asociación.

Os portavoces deste sector en Pontevedra queren manifestar que "a hostalería é saúde e orde", e apuntan que "desde que as restricións cebáronse en nós a curva de contaxios experimentou un ascenso alarmante".

Segundo argumentan desde Hoempo "se nos deixasen traballar, as reunións sociais teríanse dado en contornas seguras e controladas, e con todo, nós perdemos clientes, pero as persoas non renunciaron aos seus encontros, facéndoo privadamente baixo unha falsa sensación de seguridade que provocou esta segunda onda de pandemia".

Os hostaleiros pontevedreses consideran que "tería sido máis honesto por parte dos nosos dirixentes pechar os nosos negocios e tomar medidas sobre os gastos, no seu lugar permítennos abrir, pero restrínxennos ata a asfixia e quítannos aos nosos clientes".

Finalmente, os hostaleiros envían unha mensaxe á cidadanía "a hostalería de Pontevedra é segura, necesitamos apoio, solidariedade e empatía ou as rúas desta cidade apagaranse".