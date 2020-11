DEP Hostalería de Pontevedra: cen hostaleiros únense para constatar a morte do sector e convocan unha cacerolada de protesta

DEP Hostalería de Pontevedra: cen hostaleiros únense para constatar a morte do sector ©

Durante a noite deste domingo unha imaxe empezou a viralizarse a través de redes sociais e mensaxes de whatsapp en Pontevedra. A modo de necrolóxica, lamenta a morte da hostalería e o lecer nocturno da cidade, "asasinada" polo Goberno central e a Xunta de Galicia coa cooperación do Concello de Pontevedra. Publicada de forma masiva, non é máis que a primeira dunha serie de protestas que están a promover os hostaleiros da cidade para demandar medidas que poñan solución á grave crise que están a sufrir desde o inicio da pandemia.

A iniciativa parte dun grupo de máis de 100 hostaleiros da cidade, que na noite do sábado "estalou" tras ver que as últimas medidas impostas o venres pola Xunta co peche perimetral de Pontevedra, Poio e Marín e as limitacións de reunións a persoas conviventes e as previas do Goberno central co toque de queda están "a un paso de acabar cos seus negocios".

Os hostaleiros cren que a esa morte anunciada súmase a falta de colaboración por parte do Concello de Pontevedra e decidiron unirse para loitar pola supervivencia do sector.

A súa primeira acción reivindicativa foi esta publicación masiva de necrolóxicas, que tamén se colgarán nos seus propios establecementos durante os próximos días, pero tamén empezaron a traballar para conseguir reunións con distintas asociacións. De momento, xa teñen dúas fixadas para este luns coa asociación Centro Comercial Urbano Zona Monumental e a asociación de hostaleiros Hoempo.

Con estes medidas e reunións buscan unha reacción das administracións e asociacións da cidade e que se poña en marcha unha mesa de traballo entre a asociación de hostalería, empresarios, autónomos, pequeno comercio, zona monumental e os colectivos que o consideran conveniente co fin de chegar a "acordos beneficiosos polos dereitos de todos e que ditas administracións téñannos en conta".

A súa seguinte acción será saír á rúa. Este martes 3 de novembro están a promover un peche xeneralizado do sector acompañado das pertinentes protestas. Farán unha cacerolada ás portas dos propios establecementos desde as 12:30 ás 12:40 e garanten que o farán sempre con todas as medidas pertinentes de seguridade que a situación require.

Ademais, están a preparar accións de protesta coordinadas, solicitaron autorización para unha manifestación na cidade e non descartan un novo peche.