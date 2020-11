El Bruc bota o peche e presaxia unha fervenza de clausuras: "O negocio é insostible"

Son moitos os locais de hostalería de Pontevedra que se plantexan botar o peche. Os ánimos están caldeados nun sector que está ao bordo da quebra. Desde a declaración do estado de alarma de marzo moitos lograron capear o temporal con serias dificultades, outros nin sequera tiveron opción. Pero o toque de queda e limitar as reunións a persoas conviventes supón unha onda imposible de surfear.

Carlos Fontán, propietario da cervexaría El Bruc e directivo da asociación de hostaleiros de Pontevedra, é o primeiro en tomar unha decisión á que se dirixe todo o colectivo de maneira irremediable. "Decidino a mediados de outubro. O negocio era insostible con todos os gastos e a perda de ingresos", argumenta o hostaleiro. Non é o único. Casa Solla, en Poio, ou A Marujita, na praza de Méndez Núñez; xa o fixeron e moitos outros bares e restaurantes da capital farano nos próximos días.

Coa intención de dar a coñecer o precario momento que atravesa o sector, a hostalería pontevedresa, máis unida que nunca, anuncia mobilizacións para este martes cunha cacerolada conxunta á porta dos locais. Ademais, nas cristaleiras de cada bar está pegada unha necrolóxica que informa da morte do sector.

El pontevedrés considérase un afortunado dentro da desgraza que pesa sobre o sector. "Tiven sorte porque puiden chegar a un acordo co caseiro, a xente que ten que pagar alugueres non lles queda outra que seguir abertos", lamenta Fontán.

Espera o emprendedor que o peche sexa temporal. "Non sei se un, dous ou tres meses, a campaña de Nadal xa non se vai a salvar, iso é seguro. Pero eu espero poder volver abrir", suspira con preocupación. Baixar o enreixado non só sérvelle para reducir ao mínimo as perdas, tamén para recibir innumerables mostras de agarimo para os seus clientes. "Anuncieino por redes sociais e recibín centos de mensaxes de ánimo, incluso un cliente que veu o último día quixo deixarme propina porque dicía que El Bruc era como a súa segunda casa", confesa agradecido.

A hostalería está ferida de morte e o cesamento de actividade do sector provocará un terremoto na economía local. "Non só é a hostalería, isto arrastra a empresas frigoríficas, de repartición, de leite, adegas de viño, peixarías, carnicerías, camareiros, cociñeiros, limpadores... É unha roda que nos estamos a cargar. Pensamos que xa pasará, pero isto non pasa", alerta Fontán que, do mesmo xeito que o resto dos seus compañeiros, esixen, despois de 8 meses sen alternativas, axudas a todas as administracións para salvar a un sector crave en Pontevedra e no resto do país. "O sector véxoo moi tocado non só a nivel Pontevedra, a nivel España. O segundo país máis visitado do mundo ten hoteis e bares", ilustra o hostaleiro.

É consciente o empresario da emerxencia sanitaria que afecta a todo o mundo. "Estamos nunha pandemia", remarca antes de reclamar que "se se poñen limitacións, hai que facilitar tamén axudas para paliar esas limitacións", revela a reivindicación que comparte todo o sector. "Non queremos que ninguén se contaxie, de feito nós somos os máis expostos, pero tamén necesitamos comer e ingresar diñeiro para pagar os soldos", puntualizan desde o colectivo para defenderse das críticas recibidas por unha parte da sociedade que non entende por que protestan.

O único lado positivo que atopa este pontevedrés á grave crise que está a padecer o sector está na explosión da burbulla do aluguer. "A ver se os caseiros danse conta de que os prezos que estaban a pedir polos alugueres son abusivos", protesta.

O futuro para bares, restaurantes, comercio local e provedores veo negro. "En Pontevedra creo que imos pechar máis", augura. "Eu non vou meter os meus aforros nun negocio, prefiro pechar e vivir con eles o tempo que poida a metelos nun negocio para pechar nun ano e perdelo todo", conclúe Fontán coa esperanza de que "os peches sexan temporais ata que isto estabilícese".