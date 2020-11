Os hostaleiros anuncian novas mobilizacións diante da Xunta, Concello e Subdelegación

A hostalería de Pontevedra organiza unha cacerolada para esixir axudas á Adminstración © Mónica Patxot

A hostalería de Pontevedra segue mobilizada e non deixará de protestar ata conseguir as súas reivindicacións. Este martes, integrantes da Asociación de Empresarios Hostaleiros de Pontevedra reuníronse con integrantes de colectivos empresariais e de autónomos da capital, de Poio e de Marín para anunciar novas manifestacións despois de coñecer que a Xunta prorrogará o peche perimetral e a prohibición de reunións de conviventes.

Sen opoñerse ás medidas necesarias para controlar a pandemia, a hostalería reclama a exención e devolución das taxas municipais do 2020, a compensación dos gastos fixos mensuais de autónomos e empresarios cuxa actividade sexa a hostalería, un erte único e facilidade de fraccionamento de todos os impostos.

Para que as súas peticións non caian no esquecemento, o colectivo programa caceroladas de protesta cada venres ás 12.30 horas, concentracións fronte ás tres administracións públicas ás que dirixen as súas demandas cada luns para partir do 16 de novembro, cando está programada a primeira concentración fronte á sede da Xunta en Pontevedra, así como o peche voluntario de todos os establecementos ese día para visibilizar o malestar.

No seu comunicado, os hostaleiros puntualizan que dirixen as súas protestas aos líderes do Concello de Pontevedra, a Xunta e o Goberno. "Ao alcalde porque foi inmune aos nosos problemas e non mostrou ningunha preocupación por un sector que é crítico para a cidade sen buscar ningún tipo de solución directa a pesar das reiteradas demandas", sinalan.

"Ao presidente da Xunta, que nos mantén nunha as asfixia insostible, podendo ser quen máis solucións achegase. E ao presidente do Goberno, que a pesar de coñecer que a hostalería non é o problema, tampouco levanta as presións ao redor do noso sector", conclúen non sen engadir unha reflexión para convidar a toda a cidadanía pontevedresa a compartir as súas demandas: "Imaxínasche como sería Pontevedra sen hostalería?".

A promovida por Hoempo non é a única mobilización de hostaleiros prevista para estes días. A Federación Provincial de Hostaleiros convocou para o vindeiro venres 6 de novembro unha caravana protesta que percorrerá Pontevedra e a cidade de Vigo. A mobilización conta co apoio da Asociación de Hostalería de Pontevedra (Hoempo), Hoteis de Pontevedra e o Consorcio de Empresas Turísticas de Sanxenxo, que comparten as mesmas reivindicacións.

Con todo, os hostaleiros de Pontevedra puntualizan que apoian a proposta da Federación Provincial, pero que non a secundarán en Pontevedra para non poñer en risco a cidade e as súas emerxencias debido ás particularidades de mobilidade na capital.