RADIO.- "Gocemos moito das praias, pero con sentidiño, non esquezamos o que pasou"

Prevención é a máxima fundamental para que os bañistas gocen este verán - o verán da COVID19 -, das praias. E prevención tamén debe primar entre os profesionais do socorrismo que traballen nos areais españois. Con eses obxectivos ADEAC, a Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor, presentaba xunto ás bandeiras azuis outorgadas para este 2020, a guía 'Servizos de socorrismo: adaptacións en prevención de rescate e primeiros auxilios fronte á COVID19'.

Dita guía é o resultado do traballo de catro profesionais entre os que está Roberto Barcala, profesor titular da Universidade de Vigo, investigador e experto en prevención, técnicas de rescate e RCP, ademais de coordinador do Grupo Rendemento e Motricidad en Salvamento e Socorrismo (REMOSS). Con el falamos en PontevedraViva Radio sobre praias seguras, das medidas adecuadas para a seguridade dos socorristas, dos bañistas e para o bo uso dos areais.

A guía está ao dispor de administracións públicas e entidades privadas a fin de que poidan aplicar as recomendacións en prevención, técnicas de rescate e primeiros auxilios. Comunidades como Galicia, Canarias ou Baleares tomaron nota das máximas que han recompilados estes expertos; do mesmo xeito que a Revista Española Saúde Pública, publicación oficial do Ministerio de Sanidade.

Un dos aspectos que apuntan e do que falamos con Barcala, é que "este ano máis que nunca os servizos de socorrismo son investimento e non un gasto". Se as recomendacións referímola aos bañistas, este experto insiste no distancimiento. Non só os dous metros, senón mesmo catro "pola acción da brisa mariña". E falando de distanciamento, apela á prudencia igualmente entre as persoas que pensen en praias afastadas ou máis recónditas para evitar aglomeracións, xa que son areais sen servizos de socorrismo e por tanto con maior probabilidade de contratempos.

Plan de estudos na Facultade de Ciencias da Actividade Física

Roberto Barcala é profesor da Facultade de Ciencias da Actividade Física e do Deporte de Pontevedra. Avanza no programa 'Mentres isto dure' que o próximo curso o plan de estudos deste centro pontevedrés comezará a incluír Socorrismo como materia curricular. "Esperamos ser un centro de referencia en Pontevedra e en Galicia, na formación de novos profesionais que sexan graduados en Ciencias da Actividade Física e o Deporte e socorristas", sinala.