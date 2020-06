Marín apura a selección dos socorristas que vixiarán as súas praias este verán

Probas dos socorristas de Marín na praia de Mogor © Mónica Patxot Probas dos socorristas de Marín na praia de Mogor © Mónica Patxot

Desde as dez da mañá, a praia de Mogor converteuse nun campo de probas. Marín puxo en marcha o proceso para seleccionar aos socorristas que, durante todo o verán, velarán pola seguridade nas pratas do municipio.

No medio dun estrito protocolo de seguridade para manter as distancias e evitar aglomeracións, os participantes, que foron seleccionados pola oficina de emprego de Pontevedra, foron completando as diferentes probas previstas.

Así, entre outras destrezas, os aspirantes a socorristas tiveron que realizar unha proba de natación de 250 metros e, a continuación, unha carreira pola area duns 150 metros. Todo iso ataviados co material de traballo que terán este verán.

O segundo exercicio consistiu nunha proba teórica con preguntas relativas ao desenvolvemento da súa actividade profesional.

Entre todos os aspirantes, Marín seleccionará a 21 socorristas, tres patróns para as embarcacións de rescate e un coordinador de todo o servizo.

Para a praza de coordinador, ademais, os aspirantes tiveron que pasar unha proba psicotécnica, un test de personalidade e unha entrevista persoal para avaliar as súas calidades, competencias e capacidades para organizar ao grupo de socorristas.