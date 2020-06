Coa chegada do verán e a fin do estado de alarma tamén regresa o tempo de praia ás Rías Baixas

Parcelación da praia de Silgar © Mónica Patxot

Ata 30 graos poderán alcanzar os termómetros este luns 22 de xuño nas Rías Baixas. Supoñerá unha subida das temperaturas tras varios días de nubes, claros e temperaturas suaves que, ao día seguinte do inicio do verán e do fin do estado de alarma, deixará un tempo ideal para regresar ás praias, aínda que tan só durante o inicio da semana.

Segundo a predición de Meteogalicia, este luns a xornada será asollada, con máximas de 30 e mínimas de 14. En xeral, todo Galicia estará nesta xornada baixo a influencia das altas presións situadas entre Inglaterra e Francia. Deste xeito, os ceos estarán despexados, as temperaturas mínimas non terán cambios significativos pero as máximas ascenderán notablemente na maior parte do territorio, con forte sensación térmica de calor pola tarde.

Será o día máis asollado da semana, pois de fronte ao resto da semana, espérase a curto prazo unha alternancia de ceos con nubes e claros con outros pouco nubrados ou despexados para as Rías Baixas.

En canto ás temperaturas, serán altas para as mínimas e normais para as máximas respecto ao esperado para este período, con mínimas que se manterán sen cambios aínda que oscilarán e máximas que descenderán moderadamente de novo na metade da semana.

O tempo asollado e de praia durará pouco. A xornada do xoves quedará marcada pola inestabilidade, xa que manteremos a presenza de aire frío en altura, pero aínda cálido en superficie, polo que os chuvascos tormentosos poden suceder en calquera punto, aínda que serán máis probables no interior.

Entre venres e domingo a inestabilidade diminúe e Pontevedra quedará nunha situación intermedia entre altas e baixas presións, con temperaturas suaves e algunhas nubes, máis probables na metade norte. Xa a comezos da próxima semana espéranse de novo condicións anticiclónicas.