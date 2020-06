Marín descarta as verbenas, os grandes concertos e as atraccións para as Festas do Carme

A pesar das restricións impostas pola pandemia do coronavirus, Marín non se resiste a suspender as súas festas patronais, as Festas do Carme. Iso si, as deste ano serán moi diferentes.

O Concello avanzou este xoves que as festas apostarán por actividades de pequeno formato e apelará á responsabilidade dos veciños para poder celebralas con seguridade.

Así, entre outras cuestións, o goberno municipal avanza que nesta "nova normalidade" non haberá actuacións musicais de gran formato ou verbenas nin atraccións de feira.

Será unha modalidade de festas menos multitudinaria, na que primará a ambientación e a animación musical e outras actividades culturais que permitan aforos máis limitados e, por tanto, un ocio seguro e controlado, "acorde cos tempos que estamos a vivir", di o Concello.

A alcaldesa, María Ramallo, entende que "non podemos festexar o Carme como sempre o fixemos" porque, a pesar de que a situación sanitaria parece estar controlada "non podemos esquecer todo o que se viviu nestes últimos meses".

Esta programación festiva, que será presentada nas próximas semanas, chegará a diversos puntos do casco urbano, segundo garante o goberno municipal.