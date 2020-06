Autocaravanas e casas rurais, o turismo da nova normalidade

As reservas de autocaravanas aumentan na desescalada pola Covid-19 © Sustraiak Autocaravanas Casa no rural © Cristina Saiz Sanxenxo é o concello de Galicia que conta con máis vivendas de uso turístico reguladas © PontevedraViva

Turismo en familia, para gozar do aire libre e lonxe de grandes cidades e aglomeracións. É o perfil das vacacións da nova normalidade. As restricións ao movemento aínda se manteñen, pero as reservas de autocaravanas e casas rurais xa se están disparando.

"Agora chama máis xente preguntando por casas rurais porque están máis illadas, haberá que esperar a setembro, pero pensamos que a tendencia se manterá todo o verán, mentres duren os efectos da Covid-19", afirma o presidente da Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal.

"Estamos a ter un aumento considerable de consultas e as empresas de aluguer e venda si que nos din que están a notar un maior interese", recoñece o presidente da Asociación Galega de Autocaravanas, Manuel Arruti.

Os seus datos confírmaos Maika Rodríguez, propietaria de Sustraiak Autocaravanas, unha empresa de aluguer destes vehículos en Pontevedra. "No verán sempre adoitabamos encher, pero nunca tan pronto e tan a longo prazo", admite a empresaria, á que xa apenas quedan datas libres para a tempada alta. "Estamos a ter reservas xa para novembro", remarca.

Ambas as modalidades de turismo teñen un trazo común: o illamento. "A xente quere afastarse das grandes cidades, no verán todos queren ir á praia e se colles unha casiña no rural con piscina foxes dese posible contaxio", explica Pardal unha das causas deste boom do turismo rural.

Na contorna das Rías Baixas, as que maior interese están a suscitar son as da comarca do Deza e Tabeirós, explica o dirixente. "O perfil principal son familias e buscan contacto coa paisaxe e unha experiencia diferente", detalla Pardal facendo fincapé no trato próximo entre clientes e propietarios deste tipo de aloxamentos.

"A xente quere saír e cunha autocaravana, non hai contacto con outras persoas", resume Rodríguez facendo referencia aos efectos da pandemia e o efecto chamada dun sector que nas últimas semanas incrementou a súa presenza nos medios de comunicación como unha das poucas saídas seguras para gozar dunha viaxe este verán.

Familias con fillos e grupos de amigos son os principais usuarios deste tipo de vehículos que, no caso de Sustraiak, mantén os mesmos prezos a pesar do notable incremento da demanda. "Non procede subilos agora", confesa Maika.

DONOS DE PISOS TURÍSTICOS: "ESPERAMOS SALVAR A TEMPADA"

Outra das modalidades ás que a desescalada pola pandemia da Covid-19 está a xerarlle un incremento da demanda é a do aluguer de vivendas turísticas. "Para agosto xa temos moitas reservas", explica a presidenta da Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia ( Aviturga), Dulcinea Aguin.

Aínda que o mes de xullo está todavia no aire porque os principais usuarios proceden do noroeste peninsular e o movemento entre comunidades está aínda no aire, desde o colectivo son optismistas e "esperamos salvar a tempada", recoñece Aguin.

O interese por alugar unha casa deste tipo esténdese por todos os municipios da provincia, aínda que desde Aviturga admiten que "pode resentirse un pouco" nas grandes cidades ou no trazado do Camiño de Santiago.

Outro aspecto novo con respecto a anos anteriores é que os turistas preguntan moito pola política de cancelación. Ademais, están a notar tamén un transvasamento de usuarios a este sector que habitualmente adoitaban hospedarse en hoteis ou cámpings.

A pandemia do coronavirus obrigou a cambiar os hábitos da poboación, pero a necesidade de desconectar e gozar das vacacións existe. Pero será un turismo adaptado a unha nova normalidade, á que casas rurais, vivendas turísticas ou autocaravanas están mellor adaptadas.