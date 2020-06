O turismo volverá en xullo pero as axencias de viaxe de Pontevedra seguen pechadas

As axencias de viaxe de Pontevedra permanecen pechadas polo coronavirus © Monica Patxot

Traballo de oficina, cancelacións e sen atención ao público. A pesar de que a desescalada xa permite a súa reapertura, as axencias de viaxe de Pontevedra permanecen coa reixa baixada.

No seu interior, os propietarios ultiman o regreso, que estiman será ao redor do 15 de xuño, preocupados porque "quen vai querer viaxar este verán?", pregúntanse nun local da rúa Rosalía de Castro dando por perdido o ano.

"Agora mesmo non vemos moito interese en organizar viaxes", recoñecen noutra axencia na que o teléfono só soa para suspender as excursións planificadas antes da pandemia. "Estamos a facer traballo de oficina e sobre todo xestionando cancelacións", lamentan.

A decisión de permitir o turismo para partir do mes de xullo e a promoción do turismo nacional supón un halo de esperanza para este sector, pero as expectativas non son nada positivas.

De feito, algunhas cadeas teñen pensado regresar á actividade con horario de media xornada e menos persoal.