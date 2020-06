As tendas de Cuntis únense á campaña do Comercio Seguro

O comercio de Cuntis asociado ao colectivo Cuntis Comercial Vila Aberta participará na campaña da Federación Provincial de Comercio consistente na repartición de acreditacións a aqueles comercios que apliquen nos seus negocios os protocolos sanitarios estipulados pola Xunta tras a crise da Covid-19.

Os donos de locais que queiran contar co selo de Comercio Seguro terán que realizar unha autoavaliación para saber se cumpren os requisitos a través dunha ferramenta dixital. Tras introducir os datos, a aplicación genrea un informe e recomendacións a seguir para cumprir cos requisitos. Os que consigan un nivel de seguridade elevado recibirán o selo que os certificará como seguros.

A iniciativa foi presentada este xoves coa presenza do alcalde, Manuel Campos, e o concelleiro de Turismo, Martín Álvarez; así como a presidenta de Cucova, Rebeca Rey, e representantes da organización. "No momento actual é fundamental xerar a confianza necesaria na clientela para que se retomen as compras no pequeno comercio", declarou o rexedor.

Na tarde do mércores, alcalde e concelleiro mantivo un encontro co tecido hostaleiro e comercial da vila para coñecer de primeira man como levan a súa adaptación á nova normalidade. Neste sentido, Campos mostrouse satisfeito pola boa acollida que están a ter as mediadas adoptadas polo Concello para relanzar a economía local.

Unha das novas accións nas que traballa o equipo de goberno consiste na dixitalización das cartas dos restaurantes con códigos QR.