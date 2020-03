VÍDEO.- Homenaxe da Policía Local e da Nacional ao persoal sanitario en Montecelo: 'Resistiré'

Homenaxe policial aos profesionais sanitarios en Montecelo © PontevedraViva

Sorprendente foi a homenaxe que recibiron os profesionais sanitarios durante a tarde deste domingo en Urxencias do Hospital Montecelo. Ás 20.00 horas, patrullas da Policía Local de Pontevedra e da Policía Nacional presentábanse facendo ecoar o tema 'Resistiré' do Dúo Dinámico nas instalacións hospitalarias. A música escoitábase, segundo relatan veciños da zona nas inmediacións de Campolongo.

Persoal do centro saíu sorprendido por esta acción e tanto as forzas policiais como os traballadores da sanidade pública fundíronse nun aplauso baixo o ritmo da música. Ambos son sectores profesionais ao servizo da cidadanía que están a sufrir en propias carnes as dificultades derivadas da crise pola expansión do coronavirus.

Ao mesmo tempo, unha xornada máis, centos de veciños volveron realizar ese simbólico aplauso ás 20.00 horas desde diferentes puntos da cidade e das parroquias do municipio co obxectivo de dar visibilidade ao apoio que a cidadanía quere mostrar coas persoas que están a arriscar a súa vida por salvar a de persoas enfermas.