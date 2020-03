Avós, estas sirenas soan para vós!

A Policía Local anima aos maiores da Residencia de Campolongo © PontevedraViva

Ás doce e media do mediodía deste mércores 25, as sirenas sorprendían á veciñanza da Avenida María Vitoria Moreno. Vehículos da Policía Local facendo soar as sirenas detíñanse ante a Residencia de Maiores de Campolongo. Veciños da contorna saían ás súas xanelas e balcóns sorprendidos polo ruído e a presenza policial.

Lonxe de tratarse dun feito luctuoso, sorprendíanse ao ver como os axentes baixaban dos seus vehículos e mentres mantiñan acendidas as luces rotativas e as sirenas, aplaudían aos avós que residen neste centro. Trátase dunhas instalacións de titularidade pública, destinada a maiores válidos e con capacidade para case un centenar de prazas.

A reacción non se fixo esperar e aos aplausos dos axentes agregáronse os dos veciños do lugar, recoñecendo igualmente o xesto deste Corpo. A eles sumábase igualmente o persoal que traballa na Residencia, que saía á rúa para responder o unísono á iniciativa.