Ás oito da tarde, puntuais como cada día nas dúas últimas semanas, os aplausos volveron converterse na banda sonora das rúas de Pontevedra. Dun recuncho ao outro da cidade e das parroquias do rural, soou o apoio da cidadanía ao traballo incansable dos profesionais sanitarios para combater o coronavirus. No Hospital Montecelo, ademais, o son ambiente estivo acompañado de sirenas, as de varias patrullas das policías Local e Nacional e vehículos de Protección Civil que acudiron a dar o seu apoio.

O primeiro que soou foron as sirenas dos vehículos, un reclamo que fixo que os sanitarios que nese momento estaban dispoñibles saísen á porta de acceso ao servizo de Urxencias. A continuación, policías, voluntarios de Protección Civil e profesionais da sanidade fundíronse nun só aplauso colectivo e solidario, para darse ánimos e agradecemento ante o esforzo que está a supoñer o combate contra o Covid-19.