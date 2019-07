A escola infantil de Arcos de Furcos, abocada ao peche pola súa baixa matrícula

Un novo centro escolar pecha as súas portas en Pontevedra. Neste caso, en Cuntis. A escola de educación infantil de Arcos de Furcos non terá actividade durante o próximo curso escolar. Así o anunciou a Consellería de Educación que, a través do Diario Oficial de Galicia, certificou a desaparición desta escola unitaria.

Educación asegura que a escola de Arcos de Furcos só contaba con tres alumnos matriculados para o curso 2019-2020, a metade dos nenos que esixe a Xunta de Galicia para manter aberto un centro destas características.

O baixo nivel de matrículas, que xa era un problema perentorio para esta escola, obrigará a recolocar aos alumnos noutros centros escolares do municipio.

Educación xustifica esta medida na súa obrigación de realizar unha xestión eficiente dos recursos educativos sostidos con fondos públicos, adecuándoos ás necesidades e á realidade social de cada zona.