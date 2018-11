O asistente eclesiástico dos Miguelianos atribúe ao líder actitudes máis propias do demo que de Deus

Isaac de Vega, capelán do penal da Lama © Mónica Patxot Feliciano Miguel Rosendo da Silva, fundador e líder dos Miguelianos, á súa chegada á Audiencia © Mónica Patxot Macro xuízo dos Miguelianos © Mónica Patxot

Isaac de Vega, actual capelán do centro penal da Lama e durante seis anos asistente eclesiástico da asociación pública de fieis Orde e Mandato de San Miguel Arcanxo -os coñecidos como os Miguelianos- declarou este mércores durante cinco horas no xuízo que se segue na Audiencia Provincial de Pontevedra e quixo desvincular a natureza das actividades desta organización das propias da Igrexa católica.

O sacerdote tardou moito tempo en ver comportamentos que considera estraños en Orde e Mandato, pero este mércores asegurou na sala de vistas que, a día de hoxe, ten "claro" que as particularidades e actitudes do fundador e líder do colectivo, Feliciano Miguel Rosendo da Silva, "serían de natureza preternatural" ou, o que é o mesmo, máis propias do demo que de Deus. A preguntas do fiscal do caso indicou que tiña comportamentos "da natureza do diaño".

Este sacerdote debullou o seu paso por Orde e Mandato, onde chegou no ano 2006 e indicou que era habitual que fose á denominada 'casa nai' de Mougás, en Santa María de Oia, e que alí detectaban "unha submisión, unha obediencia, unha entrega que chamaban a atención". Neste momento el víao "como algo positivo" porque supoñía que os integrantes da asociación facíanlle caso, obedecían e conseguían organizar actos que parecían imposibles. A día de hoxe el interpreta que facían este tipo de boas obras para "captar" adeptos e para lograr "enganchar a moita xente"

"Eu creo que nunca vi cousa igual", indicou respecto diso durante o seu décimo sétima sesión do xuízo que se segue na Audiencia Provincial con sete acusados, sendo o principal Feliciano Miguel Rosendo, para quen a Fiscalía pide 66 anos de prisión por un delito de asociación ilícita, doce contra a integridade moral, cinco de coaccións e tres contra a liberdade sexual. Para os outros seis piden dous anos por un delito de asociación ilícita.

O asistente eclesiástico relatou durante cinco horas como era o funcionamento de Orde e Mandato tanto baseándose na súa propia experiencia como en base ao relato de actuais e antigos adeptos e indicou que lle relataron que facían "rituais máis propios de santería" e que el mesmo presenciou como Feliciano Miguel sometía aos integrantes da asociación con continuas humillacións e insultos.

Segundo relatou, el non sospeitou que se cometesen irregularidades no seo de Orde e Mandato ata o ano 2012, cando Esteban Riobó e Sandra Lima deixaron a asociación e relatáronlle episodios de abusos e agresións sexuais no seo do colectivo. En canto tivo coñecemento, trasladoullo ao Bispado e tamén a súa intención de deixar de ser o seu asistente eclesiástico, con todo, finalmente tardou aínda nove meses máis en irse porque o bispo pediulle que continuase para coñecer desde dentro o que estaba a pasar.

Finalmente, Isaac de Vega deixou Orde e Mandato en setembro de 2013 tras un grave enfrontamento con dous das consagradas e acusadas neste xuízo. Nese episodio, segundo o seu relato, el díxolle: "ti non es monxa nin nai nin nada", en alusión a que había unha serie de mulleres que exercían de consagradas desta organización, pero que en realidade eran pseudo monxas.

Respecto diso, o antigo asistente eclesiástico aclara que Orde e Mandato "non era unha orde relixiosa, non era nada" e que elas eran tan consagradas como el Superman. "Isto non chega nin á altura de seita", engadiu, en referencia a que os antigos adeptos de Orde e Mandato que contrataron a un detective privado para investigar as súas actuacións e neste xuízo exercen a acusación particular cualificaron a este colectivo como unha seita.

Isaac de Vega chegou a ter unha relación estreita con Feliciano Miguel e con algúns integrantes de Orde e Mandato e negou que, como declararon os defensores do líder de Orde e Mandato, desde a Igrexa católica e el mesmo promovesen que se lle considerase como un futuro santo. Tamén descartou calquera paralelismo entre o funcionamento deste colectivo e o Opus Dei, ao que pertence.