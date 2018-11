A Igrexa detectou abusos sexuais nos Miguelianos, pero non os denunciou porque os consideraban pecado, non delito

Luis Quinteiro, bispo de Tui-Vigo, declara como testemuña na Audiencia © Mónica Patxot Feliciano Miguel Rosendo da Silva, á súa saída da Audiencia Provincial de Pontevedra © Mónica Patxot

O visitador canónico nomeado polo Bispado de Tui-Vigo para investigar Orde e Mandato de San Miguel Arcanxo cando os ex adeptos empezaron a denunciar irregularidades e abusos e agresións sexuais no seo do colectivo confirmou este xoves na Audiencia Provincial de Pontevedra que tivo coñecemento deses abusos, pero que non os denunciou porque vin neles "existencia de pecado", pero non "de delito".

Esta sorprendente afirmación realizouse na que foi a décimo oitava sesión do xuízo que revisa na Sección Cuarta da Audiencia o coñecido como caso dos Miguelianos, na que leste este sacerdote, Manuel Salcidos, explicou que elaborou o informe tras entrevistar co suposto líder do colectivo, o seu fundador e principal acusado nesta causa, Feliciano Miguel Rosendo dá Silva, e tamén con antigos e actuais membros de Orde e Mandato.

Unha das antigas adeptas entrevistadas foi María Paz, irmá de Marta Paz, considerada a man dereita de Miguel Rosendo e na actualidade defensora da súa persoa. Esta moza foi a única que lle relatou os supostos episodios de abusos sexuais que derivaron neste proceso xudicial no que sentan no banco sete persoas, seis acusadas dun delito de asociación ilícita e o sétimo, o líder, a quen a Fiscalía considera autor dun delito de asociación ilícita, doce contra a integridade moral, cinco de coaccións e tres contra a liberdade sexual. Para os outros seis piden dous anos por un delito de asociación ilícita.

O bispo de Tui-Vigo, Luís Quinteiro, que tiña esta responsabilidade cando sucederon os feitos e a conserva na actualidade, tamén constatou a existencia deses abusos tras haberllos contado a mesma antiga adepta dos Miguelianos e explicou ante o tribunal que non puxo os feitos en coñecemento das autoridades porque a súa era unha "misión moral" e non correspondía a el denunciar. Si lle dixo á suposta vítima que ela denunciase.

Luís Quinteiro explica que unha vez que tivo coñecemento por Isaac de Veiga de que en Orde e Mandato podería haber irregularidades e abusos sexuais, encargou un informe sobre o ocorrido e tamén se entrevistou con varias persoas. María Paz estivo con el, acompañada polo seu marido, durante unha hora e narroulle que tivera relacións sexuais con Miguel Rosendo, que eran relacións "forzadas", pero "non fisicamente impostas" e, ao termo do encontro, "deslizou: eu deixeime un pouco tamén". A preguntas dos avogados para aclarar este extremo indicou que "non foi fisicamente violada" e que "ela dalgunha maneira entrou no xogo".

Segundo explicou, non denunciou porque había que ser "prudentes" e tan só esa moza lle falou dos abusos mentres o resto negáronllos. Ademais, narrou a súa relación coas persoas que se mantiñan fieis a Miguel Rosendo despois de que se producisen as primeiras denuncias e abriuse un expediente para investigar o ocorrido, pois foron cada vez máis frías.

Nunha ocasión, acudiu ao convento de Vilariño a falar coas consagradas e deuse conta de que "non hai principios" e de que tiñan "unha actitude desconfiada" cara a el, de modo que non lle deron "ningunha opción" de darlles protección ou permitirlle que quedasen. Elas xa decidiran irse a Madrid, onde se asentou Miguel Rosendo cando empezaron as denuncias e onde foi detido en decembro de 2012. Era, segundo o bispo, coma se produciuse "unha revolución" na que lle explicaron que se ían porque sentían "indefensas" e "inseguras.

O bispo tamén sinalo durante a súa declaración que as denominadas consagradas de Orde e Mandato non eran monxas reais, senón que se trataba dunha "consagración individual, non publicamente recoñecida pola igrexa" e, de feito, que non tiñan ningún hábito oficial, aínda que recoñece que nalgunhas contadas ocasións si lles autorizaron o uso dun hábito para participar en actos relixiosos.

Quinteiro e Salcidos declararon este xoves nunha sesión na que houbo tres testemuñas e apenas revelacións sorprendentes sobre esta causa. O visitador canónico confirmou cuestións que en sesións anteriores xa sostiveron outros como quen foi durante seis anos o asistente eclesiástico de Orde e Mandato, Isaac de Veiga, que nesta asociación pública de fieis había unha "submisión grande" que el non adoita ver noutras ordes relixiosas e tamén unha "liberdade limitada" para os seus integrantes que el notaba cando visitaba aos seus integrantes para elaborar o informe que entregou ao bispo.