O Servizo Galego de Saúde (Sergas) ten que cesar de inmediato a Isauro Gómez Tato como xefe de Psiquiatría do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (Chop), así o determina un auto da xuíza titular do Xulgado do Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra feito público este mércores.

A Xustiza volve fallar a favor do psiquiatra Víctor Pedreira, quen no 2012 optara á praza que fóra finalmente adxudicada a Gómez Tato nun nomeamento declarado ilícito e que non se axustou a dereito.

O auto di expresamente que agora o Sergas debe designar a un responsable en funcións mentres constitúe a un novo tribunal plural e neutral e se repite o proceso administrativo convocado de maneira fraudulenta no ano 2012 para cubrir esa praza no Hospital Provincial. É dicir, o Sergas ten que retrotraer as actuacións seis anos atrás.

No ano 2016 este xulgado xa sentenciou a favor dos intereses de Victor Pedreira e o Sergas recorreu ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que en outubro do 2017 volveu dar a razón a Pedreira. O Sergas optou entón por non volver recorrer ante o Supremo pero si alegou ao xulgado que a sentenza era inexecutable .

Con este último auto o Xulgado do Contencioso Administrativo rexeita o argumento esgrimido pola asesoría xurídica do Sergas de que non era posible executar a sentenza que no 2016 anulou o proceso polo que se adxudicou esa xefatura de servizo ao estar Pedreira xubilado como médico na sanidade pública desde xaneiro do 2015. Ademais condena á administración pública a pagar as costas de todo este proceso.

Contra este auto aínda cabe presentar un recurso de apelación.