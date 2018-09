A Policía Local de Poio, preparada para as festas de Raxó

As festas que se celebrarán esta fin de semana en Raxó, a Festa do Carme e a Virxe da Saleta, levou á Policía Local de Poio a deseñar un dispositivo de tráfico para velar pola seguridade da veciñanza e a súa comodidade nas diferentes actividades programadas nestas datas.

Así, haberá amplas zonas de aparcamento situadas nas inmediacións do campo da festa, tanto a carón do Centro Cultural Xaime Illa, como na rúa Leopoldo Novoa García, e para facilitar o seu acceso a Policía Local supervisará o tráfico no acceso á rúa da Igrexa dende a avenida Outeiro, coma no acceso á rúa da Praia, de xeito que o tráfico flúa.

Tanto no centro cultural como nas inmediacións do peirao de Raxó haberá puntos de información.

O acceso ao campo da festa será peonil, tanto desde a rúa da Igrexa como dende a rúa Leopoldo Novoa García e haberá unha ruta peonil preferente na rúa Ramon Encinas para facilitar o tránsito dende o campo da festa á zona de atraccións do peirao de Raxó.

Desde o Concello fan un chamamento á colaboración cidadá para o uso dos baños portátiles nas inmediacións do campo e ademais haberá un dispositivo especial de limpeza e recollida de residuos durante o transcurso desta festividade.