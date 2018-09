As festas da Saleta encheron Raxó con máis de 18.000 persoas este fin de semana

As festas da Saleta recuperadas para a parroquia de Raxó, en Poio, despois dun lapso de varios anos lograron un éxito de público. Congregaron a máis de 18.000 persoas entre o venres e o domingo, segundo o balance realizado este luns polo presidente da comisión de festas do Raxó Cf., Javier Ferreiro.

A valoración da organización é dunha fin de semana "chea de actividades e cargado de emocións", todo un "éxito rotundo" que lles anima a seguir traballando "por unha parroquia e uns veciños que o merecen todo" e que demostra "as ganas que había en Raxó de volver celebrar as nosas festas".

Entre os momentos álxidos das celebracións, a organización sitúa, unha multitudinaria romaría marítima, celebrada por primeira vez despois de medio século; o concerto da Orquestra Panorama, con máis de 8.000 espectadores; e os lumes de luces, que miles de persoas observaron desde diversos puntos da ría.

A competición de traiñeiras, cunha participación que desbordou expectativas; a homenaxe aos deportistas e os distintos eventos e actividades ao longo do fin de semana, crearon un ambiente único e atraeron unha afluencia récord ás rúas e negocios da parroquia.

A comisión destacou ademais que, a pesar de éxito indiscutible de público, non se produciu ningunha incidencia reseñable ao longo dos tres días de festexos. Os organizadores, en calquera caso, pediron desculpas a todos os veciños por calquera molestia, así como aos moitos asistentes que tiveron problemas para aparcar pola gran afluencia de xente e vehículos, xa que as medidas especiais de tráfico e estacionamento víronse desbordadas durante gran parte do fin de semana.