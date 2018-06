O forte olor a marihuana no Campillo, orixe da intervención policial no club de cannabis 'Casa María'

Os tres acusados, socios de 'Casa María', durante a vista oral © PontevedraViva

Unhas queixas veciñais polo forte cheiro a marihuana que se percibía na contorna do Campillo de Santa María e a presenza de xente que entraba e saía dun inmoble desencadeou a intervención policial no club cannábico 'Casa María', situado no número 7 da rúa Tristán de Montenegro, en Pontevedra. Primeiro foi a policía local quen estableceu un sistema de vixilancia ao redor da sede desta asociación comprobando que numerosas persoas de ao redor de 40 anos accedían a estas instalacións e mesmo chegaron a identificar dous mozos que portaban unhas bolsas con esta substancia, que indicaron que llas adquiriron a "un amigo" por un prezo de 18 e 13 euros. O caso pasou despois a mans da Policía Nacional. Segundo relataron os axentes, durante a vista que se desenvolve na Audiencia de Pontevedra contra tres dos integrantes do club por delitos contra a saúde pública e asociación ilícita, estableceuse tamén unha vixilancia que permitiu comprobar que a afluencia de persoas a 'Casa María' era moi alta durante o mes maio de 2013.

No rexistro que se practicou o 20 de maio, ao obter a autorización xudicial, os axentes forzaron a porta para entrar e no interior atopáronse ao acusado Javier Puig, un dos fundadores, en roupa interior. Segundo manifestaron, produciulles "sorpresa" a actitude de Puig porque foi "colaboradora coa actuación xudicial". O instrutor do atestado manifestou na súa declaración ante o xuíz que o integrante da asociación recoñeceu a venda da marihuana e sinalou que toda a actividade era legal e foi facendo entrega de todo o material que se atopaba nas distintas habitacións das dúas plantas que foron rexistradas. Tamén manifestou aos axentes que non tiña inconveniente en que a policía rexistrase a vivenda de Vilaboa. O axente sinalou que pecando de "candidez" deixaron ao detido que se duchase e nese momento Javier Puig realizou dúas chamadas ás persoas que se atopaban no domicilio de Vilaboa. "Saíu do baño co teléfono", expuxo o policía e o propio acusado recoñeceu que realizara as chamadas. A continuación, a Policía realizaba o rexistro nesa segunda vivenda onde se atoparon dúas plantas de marihuana, bolsas con follas, sementeiros e esquejes, ademais dun humidificador, unha lámpada e dous ventiladores.

Durante a sesión deste xoves tamén declararon os outros dous imputados, Luís A., tamén fundador de 'Casa María' e Rubén B., un socio que recoñeceu que consumía marihuana desde os 14 anos. Nos seus testemuños incidiron en que o club estaba formado por un círculo de amigos co obxectivo de que se realizase autocultivo e consumo desta substancia para non acudir ao mercado negro. A idea partiu por mor da enfermidade que sufría a nai de Luís A. coa idea de evitar o mercado negro e ofrecer á muller unha terapia alternativa para as súas doenzas. Ambos sinalaron que descoñecían a existencia de sentenzas que considerasen delituosas estas asociacións e afirmaron que o cannabis que se elaboraba no club tiña un alto contido en CBD e baixo en THC, de forma que os seus efectos non eran psicoactivos. Este aspecto foi confirmado por un dos dous socios que declararon como testemuñas durante esta segunda xornada. A testemuña apuntou que mesmo chegou a reducir o seu consumo desde que formaba parte do colectivo diminuíndo a súa dose de 2 gramos diarios a 3 gramos mensuais, froito das charlas que se ofrecían dentro de 'Casa María'.

As testemuñas aseguraron, ademais, que só de maneira ocasional extraíase a droga da sede porque habitualmente se consumía no inmoble situado nas inmediacións do Campillo de Santa María. A vista continuará o vindeiro martes a partir das 10.15 horas na sección segunda da Audiencia Provincial.