Tres meses de prisión para os fundadores do club cannábico Casa María

O xuízo contra os dous fundadores e un socio da asociación Casa María, creada como un club social de cannabis en Pontevedra, acabou en condena, pero en termos moito máis suaves dos que facía prever a acusación inicial da Fiscalía Provincial. Inicialmente, acusábaselles dos delitos contra a saúde pública e asociación ilícita, pero xa no momento das conclusións provisionais o fiscal retirou a acusación por asociación ilícita. Finalmente, un deles resultou absolto e dous acabaron condenados a tres anos de prisión.

A sentenza da Sección Segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra imponlle, en concreto, tres meses de prisión e ao pago dunha multa de 1.762 euros ao presidente e ao tesoureiro de Casa María, ambos os dous fundadores da asociación cannábica, como autores dun delito contra a saúde pública na súa modalidade de substancias que non causan grave dano á saúde. O outro acusado, socio do colectivo, resultou absolto.

Na condena os maxistrados da Sección Segunda teñen en conta en Francisco Javier Puig Otero e Luís A. a concorrencia de erro vencible de prohibición e das atenuantes analóxicas de dilacións indebidas e drogadicción.

Os maxistrados sosteñen a absolución do terceiro acusado en que non existen probas de que preparase "toda a intendencia e abastecemento" e creado cos condenados "a fonte do risco de difusión".

O tribunal considera acreditado que, polo menos desde o mes de marzo de 2013, os dous acusados dedicáronse a utilizar a vivenda na que a asociación tiña a súa sede para cultivo e secadoiro de plantas de cannabis que logo distribuían entre quen se facía socios, a cambio dun importe que cada un pagaba no momento da súa adquisición.

A Audiencia destaca na sentenza que se lles condena non polo cultivo e consumo en si, senón porque os dous dirixentes permitían que a droga se consumise no exterior da asociación. "Concluímos que se permitía a retirada da substancia e que non existían concretas medidas de control para anular e nin sequera mitigar o risco da súa difusión fóra, pois non consideramos razoablemente suficientes para o efecto unhas advertencias verbais", sinalan os maxistrados.

Os acusados alegaban que ata un 30 ou 40 por cento dos socios tiñan necesidades terapéuticas, pero a sentenza considera que non poden "ter por acreditada" esa circunstancia e que, ademais, a actividade dese club "non se atopa dentro do ámbito da doutrina xurisprudencial do consumo compartido", que considera atípicos supostos de consumo plural, en que un número reducido e determinado de persoas agrúpanse para a adquisición e ulterior e inmediato consumo conxunto nun lugar pechado da substancia estupefaciente sufragada entre todos.

O tribunal subliña que existía "risco de difusión" da droga e basea a sentenza na xurisprudencia previa xa existente no Tribunal Supremo, que o pasado mes de febreiro de 2018 absolveu a cinco membros dun club de cannabis de Bilbao e fixou os requisitos que deben darse para que se considere ese consumo compartido dentro do club.