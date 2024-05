Conclúen as obras na estrada provincial Cerdedo-Castro-Quireza

A Deputación de Pontevedra acaba de rematar as obras de mellora da estrada provincial EP-7103 Cerdedo-Castro-Quireza nas que investiu 185.000 euros.

A deputada de Infraestruturas Públicas, Mobilidade e Contratación, Isabel Couselo, percorreu a estrada provincial ao seu paso por Deán e Castro xunto co alcalde de Cerdedo-Cotobade e tamén deputado provincial, Jorge Cubela, para coñecer as actuacións desenvolvidas.

As obras acometidas nesta estrada provincial de Cerdedo-Cotobade, tal e como informou a deputada provincial, comprenderon por unha banda actuacións de asfaltado e pola outra a execución de cunetas de seguridade, ámbalas dúas enmarcadas no Acordo Marco de Obras de Conservación de Firmes das Estradas provinciais (lote 2) e no Acordo Marco de Cunetas de Seguridade (lote 1).

Ao detalle, asfaltáronse tramos da estrada provincial nos núcleos de Deán e de Castro, por importe de 85.000 euros, e executáronse cunetas de seguridade no núcleo de Deán, cun investimento de 100.000 euros.