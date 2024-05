A Deputación lanza unha liña de axudas para fomentar a actividade turística baseándose en eventos deportivos

A Deputación de Pontevedra celebrou este venres unha nova Xunta de Goberno, a segunda desta semana despois da do pasado martes, na que se mobilizaron un total de 1,5 millóns de euros en materia de turismo e deportes, normalización lingüística e investimentos en concellos.

Segundo informou en rolda de prensa o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, o goberno provincial lanza "unha medida nova que combina turismo e deporte" mediante unha liña de axudas, "en base a criterios de concorrencia competitiva", dotada con 100.000 euros para fomentar a actividade turística baseándose na dinamización e a promoción de eventos relacionados co deporte realizados neste 2024 "con proxección mediática exterior".

"O obxectivo é contribuír a aumentar as pernoitas e os retornos económicos na provincia", explicou o mandatario provincial.

Cada entidade poderase beneficiar dun máximo de 9.000 euros e nunca poderá recibir un importe superior ao 25% do custo total do evento que organiza. Son incompatibles con outras axudas da Deputación.

PLAN MÁIS PROVINCIA

Unha vez máis, o Plan Máis Provincia acapara as contías económicas máis importantes, neste caso foron 1,2 millóns de euros en actuacións en Gondomar, O Grove, O Porriño, Vila de Cruces e Vilaboa na liña 1 para acometer obras de pavimentación e mellora de camiños e doutros espazos públicos e a mellora de infraestruturas deportivas, e para Cambados e O Rosal na liña 2, que dedicarán os seus fondos para financiar gastos correntes derivados de actividades culturais e de lecer ou de consumo eléctrico.

Destaca o caso do Concello do Grove, a Deputación de Pontevedra financiará o 100% do acondicionamento do pavillón de deportes do CEIP Plurilingüe Conmeniño, que ascende a 303.000 euros dos cales 214.000 proveñen do Plan Máis Provincia e 73.000 do Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas. Neste espazo, que se atopa na actualidade en mal estado de conservación, procederase a substituír a cuberta, a aplicar un morteiro acrílico no exterior e a construír unha costa de acceso.

Luis López destacou que no goberno provincial "seguimos comprometidos coa repartición de fondos dos concellos" e sinalou que o Plan Máis Provincia xa leva asignados 27,9 millóns de euros, nun total de 48,2 que ten consignados.

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

O goberno provincial tamén adxudicou as axudas para a creación, ou mantemento e reforzo dos Servizos de Normalización Lingüística dirixidos aos concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades e outras entidades locais menores.

O orzamento asignado para iso era de 150.000 euros e os beneficiarios son os concellos da Cañiza, A Estrada, Moaña, Ponteareas, O Porriño e Valga, que recibirán 25.000 euros cada un podendo supoñer o 100% do custo do persoal a xornada completa, e só o 80% no caso de mantemento.