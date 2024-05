Aberto o prazo de inscrición para o programa 'Concilia Verán 2024'

Jorge Cubela presenta Concilia Verán 2024 © Concello de Cerdedo-Cotobade

Todas as familias interesadas en participar no programa 'Concilia Verán 2024' de Cerdedo-Cotobade teñen aberto o prazo de matrícula ata o 17 de xuño.

A matrícula pode formalizarse na OMIX de Carballedo ou no Departamento de Servizos Sociais da sede administrativa de Cerdedo, realizándose por orde de chegada. Darase prioridade aos rapaces empadroados no municipio.

As prazas terán un prezo de 40 euros por participante, xa que o Concello asume o resto do custo total desta actividade.

O alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, presentou unha nova edición desta iniciativa pioneira para facilitar a conciliación laboral e familiar, que incluirá tres ludotecas en Carballedo, Tenorio e Cerdedo durante os meses de xullo e agosto para nenos e nenas entre os 4 e os 12 anos.

O obxectivo é poder atender a máis de 240 rapaces durante os meses de xullo e agosto, de luns a venres, entre as 9:00 e as 14:00 horas.

Terán lugar no edificio multiusos de Carballedo, no CEIP de Tenorio e no pavillón municipal de Cerdedo.

Na súa programación mestúranse actividades lúdicas e educativas que pretenden impulsar os xogos, a creatividade, o deporte, o reforzo do uso da lingua galega e inglesa, o traballo colaborativo e en grupo, a educación en valores e os hábitos saudables. Para elo, organizaranse xogos novos e tradicionais, competicións, actividades interactivas e psicomotrices, obradoiros, animación á lectura, xogos de pistas, saídas e roteiros pola contorna para coñecer e poñer en valor a natureza e o patrimonio etnográfico, a procura do tesouro, festa da auga, obradoiros de cociña, pintura, barro, experimentos, papiroflexia, maquillaxes, contacontos, teatros, etc