¿La ansiedad engorda?

La respuesta es que no y también es que sí.

Las personas engordamos si ingerimos más calorías de las que consumimos, así de sencillo, pasarte comiendo es lo que va a hacer que engordes.



Pero no podemos olvidar que el cuerpo de sencillo no tiene nada, entonces quizá no nos haga engordar directamente, pero indirectamente sí que genera el ambiente perfecto para que subamos de peso e incluso también para que nos cueste más adelgazar.



Esto se debe principalmente al factor hormonal, las hormonas juegan un papel crucial en nuestro cuerpo. Básicamente envían los mensajes que ayudan a regular diferentes procesos como el hambre y la saciedad, entre muchas otras funciones.



Lo cierto es que no te quiero aburrir con datos técnicos, pero sí quiero que entiendas un poco más lo que sucede en tu cuerpo para que si estás pasando por esto, sepas que tiene una explicación.



Todos conocemos dos tipos de personas con ansiedad, las que adelgazan porque no tienen ganas de comer y las que engordan porque les pasa todo lo contrario. Lo más habitual es que suceda lo segundo, cuando padeces ansiedad de forma habitual e incluso se ha convertido en algo crónico, se suele acudir a la comida como remedio.



Cuando la ansiedad o el estrés te está influyendo en el peso, lo hace principalmente sobre 3 factores. El primero es el hambre que tienes; el segundo, la saciedad que sientes; y el tercero, la eficiencia que tiene tu cuerpo para gestionar eso que comes.



Cuando el cuerpo lleva varias horas sin comer segrega una hormona llamada grelina que te produce sensación de hambre, cuando detecta que ya has comido suficiente, libera otra hormona llamada leptina y tienes sensación de saciedad.



En situaciones normales se encuentran en equilibrio pero si tenemos estrés, ansiedad, falta de sueño, se alteran esos valores y si tu cuerpo produce demasiada grelina y una resistencia a la leptina, eso se traduce en que tendrás más hambre y tardarás más en saciarte.



Además de que en dichas situaciones se eleva otra hormona llamada cortisol, haciendo que tu cuerpo no sea tan eficiente y gestiones peor lo que comes, por eso notas que te cuesta más adelgazar.



La ansiedad es una enfermedad que todos hemos sufrido en algún momento. Yo lo veo diariamente en mi trabajo, todas las personas que acuden a mi consulta, la padecen de forma consciente o inconsciente, por motivos diferentes, pero que en la mayoría de casos llega a condicionarles totalmente la vida.



Si tú eres una de esas personas y por culpa de eso has empeorado tu salud y forma física, quiero que sepas que no eres un caso perdido, solo debes encontrar una solución y el mejor momento para buscarla es cuanto antes, recuerda, el primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás.