¿Hay que hacer 5 comidas al día?

Desde hace años, la idea de tener que realizar cinco comidas al día, parece que se ha convertido en una de las normas básicas a la hora de mantener un peso o estilo de vida saludable.

En todas las casas se sabe esto y es un hábito que se ha inculcado a lo largo de toda la vida, siendo habitual ver a los padres en los parques o en la playa, corriendo detrás de los hijos para que se terminen el bocadillo, o personas que han empezado una dieta de adelgazamiento, porque les han dicho que así se acelera el metabolismo.

Pero para responder correctamente a esta pregunta, debemos empezar por el principio y lo cierto es que antes de cuestionarnos si existe una cantidad exacta, debemos centrarnos en la calidad de dichas comidas.

La industria alimentaria a explotado este tema, llenando los desayunos, medias mañanas y meriendas de productos ultra procesados que intentan dar una falsa imagen de "producto saludable". Como cada vez la gente se fija más en lo que come, han modificado ligeramente las composiciones de sus productos para que comercialmente sean más atractivos, destacando en sus portadas términos como " integral, sin azúcar, 0% grasa , etc " haciéndole creer al consumidor que es mucho más sano, cuando en realidad sigue siendo un producto poco o nada saludable y de una calidad nutricional muy baja.

Por eso es importante que no nos dejemos engañar e intentemos priorizar siempre alimentos que sean naturales, nutritivos y saciantes como frutas o frutos secos por poner un ejemplo. Una vez estemos seguros de que lo que comemos es de la calidad que debemos, podemos pasar a hablar de cuantas ingestas hacemos.

Yo siempre digo que cada caso es personal y hay que adaptarlo a lo que a uno le funciona, que a tu amiga o amigo le vaya bien haciendo por ejemplo ayuno intermitente, no quiere decir que a ti también. Probablemente si quieres perder grasa, hacer cinco comidas sea interesante, ya que llegarás con menos hambre a la comida y la cena, también mantendrás más estable los niveles de glucosa en sangre, permitiéndote controlar el apetito y la saciedad mucho mejor. O una persona con mucha actividad física es habitual que tenga que hacer cinco o seis comidas al día, porque requiere de un preentreno y un postentreno. En mi caso concreto, realizo solo tres comidas, porque no siento la necesidad de hacer más y me mantengo saludable y siempre en un peso adecuado.

En conclusión, lo importante es que nuestra alimentación esté bien planificada y adaptada a nuestra rutina, apoyada siempre en unos hábitos saludables que nos ayuden a tener una buena calidad de vida.