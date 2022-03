¿Las dietas funcionan?

Personalmente, estoy convencido de que no funcionan, al menos no a largo plazo. En la actualidad y con la experiencia que tenemos, seguro que cualquier persona que haya hecho dieta estará de acuerdo.

Solo debemos pensar de forma realista, cuántos familiares o amigos conocemos que hayan hecho dieta en algún momento de su vida y cuantos de ellos han conseguido los resultados que buscaban y los han mantenido con los años, la realidad es que prácticamente ninguno.

De entrada, la propia palabra "dieta" es la que no funciona, a lo largo del tiempo han ido surgiendo miles de versiones, siendo la gran mayoría tan absurdas, como radicales e insanas. Consiguiendo que el simple hecho de escuchar la palabra dieta, se asocie a algo negativo, a prohibición, aburrimiento, monotonía, pasar hambre, etc. Lo que supone ya de entrada, una gran barrera psicológica para aquellas personas que quieran dar el paso y comenzar a cuidar verdaderamente su alimentación.

Además, la dieta se encajona en un espacio de tiempo, es decir, la gente hace dieta hasta un peso, hasta el verano, hasta una boda... lamentablemente se da por hecho que tiene una fecha de inicio y una fecha de fin cuando, en realidad, la fecha de fin debería ser hasta el día que te mueras.

En estos años, he llegado a la conclusión de que una dieta, no es la distribución de comidas que te pauta un profesional o el tipo de alimentación que comienzas a hacer por tu cuenta, una dieta es un estado mental, en el que no se asume que debe haber cambios permanentes.

Simplemente se persigue un objetivo que en muchos casos es poco realista, con intención de conseguirlo en el menor tiempo posible y para ello cambiamos radicalmente nuestra rutina, siendo insostenible mantenerlo a largo plazo y por consecuencia volveremos siempre al punto de partida. Incluso es habitual acabar físicamente peor que cuando empezamos.

En definitiva, si realmente buscamos mejorar nuestra salud y nuestro físico de forma estable, tener una mentalidad de dieta es el error principal, debes buscar un cambio de hábitos que sea real, marcando pequeños objetivos alcanzables a corto plazo, tratando de disfrutar del proceso, sin tomar productos y comiendo de todo un poco.