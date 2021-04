"Os demócratas somos máis, somos moitos máis. Os demócratas somos moitos máis non só na Comunidade Autónoma de Madrid, senon que somos moitos máis en todo o país. E son os demócratas os que van a decidir non só o que pase nestas eleccións autonómicas , senon o que pasen nas seguintes e nas seguintes porque de isto vai todo: vai de gasto público, de sanidade, pero sobretodo vai de DEMOCRACIA. E a democracia custou moito conquerila"

Así concluía Ángels Barceló o mediático debate das presidenciais madrileñas celebrado na Cadena Ser. Un debate que, pese á vontade das persoas intervintes de contrastar ideas ( quen non as quixo contrastar porque non as ten xa nin se molestou en asistir á cita), se enfangou dende o inicio. Unha condena. Unha condena firme a unha ameaza de morte dirixida a tres persoas públicas Marlaska, Iglesias e Gámez. Unha condena que reunía o consenso de todo o arco político menos da ultradereita que tivo a ben dicir en alusión a isto "que a este gobierno ya no se lo cree nadie". De verdade non existe consenso arredor disto? De verdade a ultradereita bota tanto en falta o fascismo? A resposta é clara e evidénciase nun claro alarde de presentarse ás eleccións co obxetivo de reducir a política a un común denominador que podemos chamar en linguaxe "pandémica" mando único pero que en linguaxe histórica nos relembra máis ao poder centrado no caudilllo. As súas receitas son: para mellorar a economía menos política, para mellorar a sanidade menos política, para mellorar a educación menos política e así un longo etcétera. Presentarse a unhas eleccións sen coñecer o verdadeiro valor da política é coma presentarse a un concurso de cociña sen saber fritir un ovo ou presentarse a un de canto sen saber cantar. Pode que a primeira proba a pases pero as carencias de base farante tropezar.