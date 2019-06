Relación Epistolar entre Paulo Toscanelli y Cristóbal Colón III

«A Cristóbal Columbo Paulo físico salud. Yo recibí tus cartas con las cosas que me enviaste, y con ellas recibí gran merced. Yo veo el tu deseo magnífico y grande de navegar en las partes de Levante por las de Poniente, como por la carta que yo te envío se muestra, la cual se mostrara mejor en forma de esfera redonda. Pláceme mucho sea bien entendida; y que es el dicho viaje, no solamente posible, mas que es verdadero y cierto y de honra y ganancia inestimable y de grandísima fama entre todos los cristianos.

Mas vos no lo podréis bien conocer perfectamente, salvo con la experiencia o con la plática, como yo la he tenido copiosísima, y buena y verdadera información de hombres magníficos y de grande caber, que son venidos de las dichas partidas, en esta corte de Roma, y de otros mercaderes que han tratado mucho tiempo en aquellas partes, hombres de mucha autoridad.

Así que cuando se haga el dicho viaje será a reinos poderosos y ciudades y provincias nobilísimas, riquísimas de todas maneras de cosas en grande abundancia y a nosotros mucho necesarias, así como de todas maneras de especiería en gran suma y de joyas en grandísima abundancia.

También se irá a los dichos reyes y príncipes que están muy ganosos, más que nos, de haber trato y lengua con cristianos destas nuestras partes, porque grande parte dellos son cristianos y también por haber lengua y trato con los hombres sabios y de ingenio de acá, así en la religión como en todas las otras ciencias, por la gran fama de los imperios y regimientos que tienen destas nuestras partes, por las cuales cosas todas y otras muchas que se podrían decir: no me maravillo que tu que eres, de grande corazón y toda la nación de portugueses, que han sido siempre hombres generosos en todas grandes empresas, te vea con el corazón encendido y gran deseo de poner en obra el dicho viaje».

¿Cuáles son problemas que plantean las cartas de Toscanelli a Colón? Principalmente dos: una la ubicación de Colón en 1474, que no cuadra para nada, con la teoría genovesa, y dos, que plantea la duda de si Colón no fue el primero en pensar en el proyecto de ir a las Indias por el Oeste.

En la primera, ante la duda, que sembraría la carta fechada en 1474 y recibida por Colón en Portugal, con el origen genovés de Colón, por tal motivo, lo más fácil es alegar en una falsificación. Pero lo más sorprendente es que no dicen o no son capaces de explicar el objetivo de dicha falsificación.

Bajo mi punto de vista, el único motivo para una posible falsificación, sería el tener un aval para presentar su proyecto de ir a las Indias por el Oeste. Pero para que esto se pueda cumplir, Toscanelli debería ser un personaje conocido e influyente de la época.

Toscanelli aprendió matemáticas en la Universidad de Padua y se graduó en 1424 con el título de doctor de medicina. Ayudó a Brunelleschi con los cálculos para la construcción de la cúpula de Santa María del Fiore, una vez terminada la cúpula instaló, en lo alto a 90 metros, para efectuar mediciones y cálculos, un gnomon, que aún puede verse en la actualidad. En realidad, no dejó prácticamente ninguna obra escrita, nunca salió de Italia y murió 1482. Si Toscanelli no era conocido ni famoso, en su época, fuera de Italia, entonces ¿para qué le serviría a Cristóbal o a Bartolomé Colón falsificar la carta de Toscanelli? Desde luego, posteriormente era conocido y reconocido, pero una persona de la Edad Media que no escribe ni viaja, ¿Podría ser conocido en su época fuera de su región? Complicado.

Entonces discurramos un poco cuando pudo llegar Colón a Portugal.

Por una parte, tenemos la carta que esta fechada en 1474, muchos historiadores alegan que esa sería la fecha de la carta enviada a Fernán Martins, pero resulta inexplicable que si es así, recuerde las conversaciones tenidos entre ellos once años antes, además hay otro factor a tener en cuenta, y es que Fernán Martins le pide información a Toscanelli por encargo de su rey, Alfonso V, teniendo en cuenta que Enrique IV se murió en 1474, que Portugal defendía a la Beltraneja frente a Isabel la Católica, que Alfonso V se caso con la Beltraneja para optar al trono de Castilla, resulta inexplicable que Alfonso V en esas fechas se preocupara por la navegación, su mente.

Estaría ocupada en la obtención del trono y es muy posible que estuviera pensando en una guerra contra Isabel, como así ocurrió en 1475.

Hay otro dato que puede confirmar la estancia de Colón antes de 1476, en la carta dirigida a Fernado el Católico en mayo 1505, Colón escribe: “Muy alto Rey: Dios nuestro Señor milagrosamente me envió acá porque yo sirviese á Vuestra Alteza; dije milagrosamente porque fuí á aportar Portugal, donde el Rey de allí entendía en el descubrir más que otro; él le atajé la vista, oído y todos los sentidos, que en catorce años no le pude hacer entender lo que yo dije.”

¿Cómo ubicar esos 14 años? Si tenemos en cuenta la llegada en 1476, nos llevaría 14 años después a 1490, esto parece impensable, ya que Colón desde que presentó el proyecto a los Reyes Católicos, en 1486, recibió unos cuantos pagos en diferentes años para su manutención, sería muy cínico y desagradecido, por parte de Colón, que estuviera recibiendo dinero de Castilla y a la vez estuviera todavía negociando con Portugal su empresa. Tampoco creo que los Reyes Católicos y sus asesores, se dejaran engañar por Colón.

Otro factor a tener en cuenta es, el que el Rey que entendía tenía que ser Alfonso V, ya que Juan II, fue coronado en agosto 1481, de otra forma, los 14 años nos situarían en 1495, algo imposible, ya que Colón emprendió la empresa en 1492 y sería impensable que en 1495 estuviera en tratos con el Rey de Portugal.

Hay otro dato a tener en cuenta, y es, la carta que Juan II de Portugal mando a Colón en 1488, pidiéndole que regresara a Portugal, quizás para retomar el proyecto que, Colón, le presentó a su padre. Si tenemos en cuenta, que Colón pudo seguir tratando de llevar a cabo el proyecto con Juan II, como así hizo, bien podemos pensar que Colón al referirse a los 14 años, los pudo tener en cuenta uniendo los dos reinados en uno, algo que puede ser posible porque desde 1474 Juan II era el responsable de la navegación y expediciones por la costa africana, con lo cual los 14 años abarcarían desde 1474 hasta 1488, es decir, que Colón ya estaba en Portugal en 1474 o antes.

Otro factor a tener en cuenta es la información que nos aporta el cronista Fernando Oviedo en “Historia de las Indias” y es el de decir, que Colón enviaba socorros a su padre en 1474, no aclara a donde, ni de desde donde, pero parece claro que desde el mar sería difícil enviar dinero a su padre. Oviedo conocía a Colón y a sus hijos, tenía trato con ellos.

Oficialmente fue Spotorno quien decidió que la llegada de Colón a Portugal fue en 1476, basándose solo en las actas genovesas, sin tener en cuenta, la historia de Colón.

Seguiremos