Hoy les traigo un documento pétreo, es decir, un documento en los que aparece el apellido Colón, pero que en lugar de ser en papel este escrito en piedra, en un crucero.

Últimamente, hay personas que dudan de la veracidad de la existencia del Crucero de Porto Santo. Son personas que creen que el Crucero se ha cambiado, uno piensa ¿A santo de qué?, quizás porque piensan que el anterior era falso, probablemente les han dado información errónea y se la han creído, o puede ser que les falte información. Bueno a estas personas les aclaro la historia del crucero y sus vicisitudes.

El Crucero de Porto Santo, fue descubierto por Prudencio Otero en 1917, al día siguiente de descubrirlo, fue a comunicárselo a Luis Gorostola, abogado y miembro de la Sociedad Arqueológica de Pontevedra. Luis Gorostola fue a ver el crucero, realizando un croquis del mismo, en la leyenda ponía "Juan Colón R o Año 1490." En el croquis también dibujo las dos tibias cruzadas que aparecían en el mismo.

A la semana siguiente fueron a verlo: Prudencio Otero, Luis Gorostola y Juan Fernández Gil, correspondiente de la Real Academia de la Historia y buen calígrafo, hicieron una foto del crucero, Fernández Gil certificó que allí ponía "Juan Colón R o Año 1490." Se marcharon y decidieron dar la noticia del hallazgo, el apellido aparecía en piedra, con lo cual, no podría ser tachado de falso, estábamos, en los años, en que se acusaba de falsificación documental, a Celso García de la Riega, por tanto, la noticia del hallazgo, fue dada en la comisión de monumentos provinciales.

¿Qué pasó con el Crucero?

Bueno lo que ocurrió, es que al cabo de poco tiempo, Eladio Oviedo Arce y Casto Sampedro, el primero redactor del informe de la Real Academia Gallega, sobre la falsificación documental de la toería, y el segundo presidente de la comisión de monumentos provinciales, dijeron que en el Crucero lo que estaba escrito era "Juan d´ Outeiro 1870" una diferencia sustancial entre lo que decían unos y otros, el caso es que se comprobó que las letras del crucero habían sido raspadas con una teja, probablemente, aparte de alterar el nombre también alteraron la fecha, con lo cual, resultaba que el crucero pasaba de ser del siglo XV al siglo XIX.

El crucero, sigue actualmente, en Porto santo, y es el mismo que descubrió Prudencio Otero.

¿Por qué hay gente que dice que no es el mismo?

Básicamente lo dicen por falta de información o por mala información que se les ha dado, el crucero se ha movido dos veces, en la primera fue movido de la casa natal de Cristóbal Colón a un poco más abajo, 30 metros más o menos, con este movimiento se olvidaron de colocar las dos piedras que estaban debajo de la piedra donde estaba la inscripción, que hacían de base.

El segundo movimiento se produjo cuando se inauguró la Casa Museo de Colón, el caso es que no sé quien tomo la decisión, pero al desplazarlo, no se les ocurrió otra cosa que enterrar la piedra de la inscripción, probablemente para equilibrarlo, con lo cual, no se ve, por eso hay gente que dice que no es el mismo, solo hay que desenterrarlo para que se compruebe que es el mismo que descubrió Prudencio Otero.

Josefina López de Serantes, seguidora e investigadora del origen gallego de Colón, se le ocurrió en 1987, mandar investigar el crucero a José. M Laredo Verdejo, investigador y estudioso de cruceros gallegos, tiene dos tomos publicados sobre los cruceros gallegos. Sus conclusiones son: que el crucero es del siglo XV, evidentemente la inscripción fue alterada y no se puede leer el original, pero aclara, que no hay que desconfiar de las tres personas que lo vieron por primera vez, y que él se inclina, por la leyenda, que escribió en el croquis Luis Gorostola.

Descripción del Crucero

Pedestal o base

Asentado en el centro de la plataforma, es cúbico, hay una inscripción en una de sus caras, que hace mención a su construcción y a otras circunstancias. En el pedestal también suelen ubicarse las alusiones al pecado y a la muerte como consecuencia de el, por tanto, suelen aparecer en los diversos cruceros: la serpiente, el lagarto, el dragón o la salamandra; calaveras o tibias cruzadas en aspa. En este caso aparece las tibias cruzadas. En cuanto a la inscripción, encontramos el nombre de quien lo mando construir o costeo su construcción, reparación o conservación, en este caso sería "Juan Colón". En la inscripción se incita a la oración, de manera especial por las almas, en este caso es: "Acordaos hermanos de las Benditas Animas del Purgatorio"

Cruz

No esta adornada, no tiene figuras decorativas. El significado puede estar en la necesidad de cristianizar o santificar un lugar determinado, ya sea, para preservar las casas o para recordar una muerte trágica.

Conclusión: El crucero es el mismo que descubrió y estudiaron Prudencio Otero, Luis Gorostola y Juan Fernández Gil, es del siglo XV, la inscripción, aunque hoy en día no se puede leer el original, no hay porque dudar de lo dicho por los tres que lo estudiaron. Máxime teniendo en cuenta toda la historia negra sobre falsificaciones en la teoría gallega sobre el origen gallego de Colón, que luego se demostró que era todo mentira. Creo, que estudiando la inscripción del crucero, sería posible que con las técnicas actuales, comprobar si lo que estaba escrito en el crucero era "Juan Colón" o "Juan d´ Outeiro", lo único claro es que es del siglo XV, y no, de 1870.

La fuente consultada, sobre el Pedestal y la Cruz, es de José Fuentes Alende "Cruceros en la Provincia de Pontevedra"