¿Existía Portosanto y San Salvador en el siglo XV? Si, hay documentación

Antes de presentar la documentación, me gustaría comentar un artículo publicado en este medio, sin ningún tipo de acritud por mi parte.

La semana pasada, se publicó un artículo sobre la existencia de Portosanto en el siglo XV. El articulista expresaba de una forma taxativa: "PORTOSANTO no existía en el siglo XV; fue una deducción errónea de Celso García de la Riega y sus discípulos." Cómo menciona a Celso García de la Riega afirmando que fue una deducción errónea, me siento en la obligación de corregir y enseñar a dicho articulista que yerra en su afirmación.

El articulista, unos párrafos más abajo escribe: "La teoría de Celso García de la Riega la fundamentó en tres pilares: "el apellido de Colón aparece en nuestra Ría de Pontevedra; la toponimia y vocablos del Luso-Galaico o Galaico-Luso del siglo XV. Descartamos San Salvador y Portosanto. Fue una conclusión errónea."

Hay otro pilar de la teoría, que el articulista olvida, es el de la refutación del nacimiento de Colón en Génova.

Claro, a mí estas afirmaciones tan rotundas y seguras me llamaron la atención, no sabiendo muy bien como interpretarlas, puesto que, el articulista es un firme defensor de la teoría gallega, bueno más bien de su teoría gallega, en la cual, la única diferencia con la de Celso

García de la Riega, radica en que en lugar de nacer Colón en Portosanto, defiende que nació en el barrio de la Moureira, cerca de la Basílica de Santa María.

Al estar de acuerdo, con todo el resto de la teoría, me parece que habría otras formas de comunicar lo que le diferencia, sin recurrir a títulos llamativos y sin necesidad de reprobar al padre de la criatura.

Más abajo escribe:

SAN SALVADOR: Se conoce su existencia a mediados del siglo XVI, después del Concilio de Trento […] El 12 de octubre, atisbaron tierra y la denominó: "San Salvador". Los hebreos denominaban al Creador como el Salvador, El desconocido. La lógica y la mente fría, nos lleva a descartar que se refiriese a San Salvador de Poio; tal vez diese gracias a su Dios. En aquel tiempo no existía dicha parroquia.

Sigue en su línea taxativa, sin contemplar siquiera otra posibilidad, ni hacer caso de otros autores anteriores, que no piensan lo mismo que el articulista. Primero San Salvador aparece documentado en el siglo XV y antes del concilio de Trento, que se desarrolló en periodos discontinuos en diferentes sesiones entre los años 1545 y 1563. Luego el articulista se subroga el derecho de poder interpretar a Colón en base a la no existencia de San Salvador y asegurar que era hebreo, algo que resulta muy dudoso, eso si, aplicando su lógica y su mente fría.

Pues, siento decirle que ha errado en su planteamiento y en su deducción, aquí les presentó el documento del siglo XV:

Título de la unidad: "El monasterio de San Xoán de Poio afora a Gonzalo de Couselo y a su mujer Mayor Alfonso unas leiras de heredad sitas en la feligresía de San Salvador de Poio."

Archivo: Archivo Histórico Nacional

Signatura: CLERO-SECULAR_REGULAR, Car.1869, N.12

Titulo Nombre atribuido: El monasterio de San Xoán de Poio afora a Gonzalo de Couselo y a su mujer Mayor Alfonso unas leiras de heredad sitas en la feligresía de San Salvador de Poio.

Fecha Creación: 1418-6-12

El que lo desee puede ir a la página del Archivo y descargarse el pergamino, para cotejar.

Posteriormente, el articulista pasa a escribir sobre Portosanto:

PORTOSANTO: "No hay ningún documento que mencione en el siglo XV la finca de Portosanto; era la de Andurique." Aquí se deduce, que el articulista anda un poco despistado, la finca de Andurique no tiene nada que ver con Portosanto, la finca de Andurique se encontraba situada en lo que hoy el Pazo de Ferreiros y alrededores. Luego el articulista nos dice: Exponemos nuestros planteaminetos:

Primero: por resumir nos dice: "[..] Drake asola a nuestra Isla del Tambo. Mata, viola, arroja todas las imágenes al mar; las olas y mareas las llevaron a Combarro y a ese lugar se denominó Portosanto. La Virgen de Gracia, que estaba en el Tambo, la recogieron en sus redes unos pescadores. Estos son hechos históricos, no vestigios." Volvemos a observar, que el articulista vuelve a estar un poco despistado, Combarro no tiene nada que ver con Portosanto, Portosanto es el lugar de la parroquia de San Salvador de Poio y no es Combarro.

Segundo: "Portosanto es un islote de Madeira, antes San Jorge de Mina. Hay noticias y documentos que Colón vivió en este islote con su esposa Felipa Moniz; nació su hijo Diego de Colón Perestelo (1479-80). En 1484 falleció su esposa Felipa Moniz, en esa isla. Son hechos históricos, no inventivas."

El autor vuelve a ser taxativo, no hay ningún documento que avale que Felipa Moñiz murió en 1484 en Portosanto ni que Diego haya nacido en esa isla. Ninguna afirmación es cierta, se supone, que pudo haber sido allí, pero no hay nada documentado sobre la muerte de Felipa, ni tampoco la hay de que Diego Colón haya nacido en la isla, por lo tanto, nada de hechos históricos probados.

Documento Portosanto:

Código de Referencia: ES.28079.AHN/3.1.4.3.71//CLERO-SECULAR_REGULAR, Car.1869,N.17

Titulo Nombre atribuido: El monasterio de San Xoán de Poio afora a Ruy Fernández y a su mujer María Oanes el casal de Outeiro, en el lugar de Portosanto, y la mitad del casal que fue de San Martiño.

Fecha Creación: 1420-4-28.

El articulista, ya tiene conocimiento a partir de ahora, de la existencia de San Salvador y Portosanto en el siglo XV, las dos fechas son antes del nacimiento de Cristóbal Colón, por otra parte, para su tranquilidad también sabe que Celso García de la Riega no tuvo una deducción errónea ni sus discípulos tampoco, entre los cuales tengo la fortuna de encontrarme.

Como punto final, el articulista escribe: "No entramos en qué motivos o razones ubicó Celso García de la Riega el nacimiento de Colón, en el imaginativo "Porto Santo de Poio". Ustedes pueden opinar, con documentos. Las retahílas ya las leímos en este medio."

Parece claro, D. Pedro de Lorenzo y Macias, que los motivos y razonas de D. Celso eran simple y llanamente el conocimiento de los hechos, y este artículo no parece una retahíla, ya que, como usted pide hay documentos.

Los dos documentos, están en pergamino y digitalizados, se pueden descargar de la web del Archivo Histórico Nacional