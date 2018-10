El Gran Olvidado

El actual artículo es un paréntesis en relación con los anteriores que tratan sobre Colón, evidentemente hay una relación, pues, el protagonista fue el creador de la teoría sobre el origen gallego de Cristóbal Colón. Teoría que causó un gran impacto, a partir, de la conferencia que dio en la Real Sociedad Geográfica de Madrid, 1898, fue publicada en el boletín de dicha Sociedad, él también publicó por su parte e independiente de la Sociedad Geográfica, unos cuantos libretos de 43 páginas, por lo cual, puede considerarse el primer libro que se publicó sobre la teoría del origen gallego de Colón. Anteriormente había publicado "La Gallega, Nao Capitana", 1897, en dicho libro ya da los primeros indicios para establecer el origen pontevedrés de Colón.

El presente artículo es un reconocimiento y un alegato reivindicativo, en favor de Celso García de la Riega, personaje muy poco conocido por la población pontevedresa, es posible, que yo no sea la persona más adecuada para esto, por mi relación sanguínea, pero como no hay otro que lo haga, lo que me queda es estar a la altura de las circunstancias y procurar ser objetivo.

Quizás ayude él conocer algunos datos de su biografía: Secretario del Gobierno de La Habana e interventor de la Administración Económica de la misma población. Diputado por Cambados en las primeras Cortes de la Regencia en 1886, gobernador de la provincia de Leon. Socio de Mérito de la Sociedad Arqueológica de Pontevedra, fue elegido Socio de Número de la Real Academia Gallega, a la cual renunció.

Para que tengan una idea de la valoración que tenía el pueblo pontevedrés de su paisano, basta con saber que a su muerte ocurrida el 3 de Febrero de 1914, el Ayuntamiento celebró dos plenos el 9/02/1914 y 18/02/1914, se presentaron dos mociones una del concejal Sr. Guiance y la otra Ángel Novás: "Es un hecho indudable, Señor, que la muerte del no bien llorado hijo de Pontevedra D. Celso García de la Riega, acaecida el 3 de febrero próximo pasado, dejó un hueco sino imposible muy difícil de llenar. Literato, historiador, cronista, poeta y documentado sociólogo, mostró en todas sus obras múltiples facetas de un talento proteico. Basta el haber descubierto para este pueblo la gloria de ser él, y no otros, la cuna del Gran Almirante, descubridor de las Indias, Cristóbal Colón, para que su muerte constituyese un motivo de duelo nacional".

La prensa de España y la extranjera dedican en sus grandes rotativos artículos necrológicos de merecida y justa alabanza para tan insigne y envidiable pontevedrés.

Por ello y por ser nosotros los primeros que debemos disputar al mundo entero la supremacía en honrar su memoria imperdurable, me permito interesar de la Excelentísima corporación, se digne acordar:

Que con toda solemnidad se coloque en la casa que le vio nacer, una lápida conmemorativa de sus inimitables dotes y excelsas virtudes Que se traiga su retrato a este salón de Sesiones Que la primera escuela de niños que se cree, se le de el nombre de "Escuela de García de la Riega" Que al erigirse el imaginado monumento a Colón en Pontevedra forme parte de él, integrante, ya como alegoría, ya como medallón, ya de otra manera que el talento de los Escultores sugiera, al presentar los proyectos, la figura de Celso García de la Riega. Que a la calle asfaltada que parte desde el frente de este Palacio municipal y que en su día llegará a unirse con la de Colón, se le ponga "Paseo de Celso García de la Riega, hijo preclaro de este pueblo"

Fueron aprobadas por mayoría. Ninguna, de las dos mociones se cumplió, no se cumplieron por el primer informe sobre la falsificación documental que publicó Manuel Serrano Sanz, en Abril de 1914, posteriormente realizaron otros informes la Real Academia Gallega y la Real Academia de la Historia. De no aparecer, los informes sobre falsificación documental, Pontevedra y Poio serían un referente cultural y social, tanto o más que Génova, entiendo, que de alguna manera, a la ciudadanía de Pontevedra se le usurpó tal posibilidad.

Celso García de la Riega, no era conocido solo por su teoría del Colón gallego, era conocido por sus otras actividades culturales y por sus escritos tanto periodísticos, como sus otras obras literarias.

Fue Socio fundador de la Sociedad Galicia Literaria en 1875, Entre los socios fundadores estaban: Manuel Curros Enríquez, Andrés y Jesús Muruais y Rodríguez, Emilio Núñez Couto, Teodosio Vesteiro Torres, etc. Es decir, que D. Celso era un hombre preocupado por el desarrollo de las letras gallegas. En 1904 publicó "Galicia Antigua" que la Academia de la Historia declaró de relevante mérito, en 1905 propuso que la linea de ferrocarril de Rivadavia a Pontevedra-Marín, demostrando los indispensables beneficios que habría de reportar a la mayor parte de la región gallega, en 1908 propuso la creación de una lonja, en Pontevedra. Siendo Gobernador de León, elevó al Ministerio de Fomento la declaración de Monumentos Nacionales: del Monasterio de Santa María de Gradefes, el Monasterio de Carracedo y el Convento de San Marcos.

En fin podría escribir más curriculum del personaje, pero el espacio limita y además la muestra puede valer para darse cuenta que el personaje no era conocido, solo, por su teoría coloniana. A pesar de los informes del IPCE, 2013, y del Congreso Internacional del Papel, 2017, en ambos casos, las conclusiones son iguales: los documentos son auténticos desde el punto vista: diplomático, paleográfico, el papel era del siglo XV, la tinta igual y que la única alteración que se encontraba era que algunas letras de algunas palabras estaban avivadas o resaltadas, por el estado indeble de la tinta. A pesar, repito, de esta demostración Celso García de la Riega sigue siendo el gran olvidado.

Las dos Academias siguen teniendo en sus Webs los informes sobre la falsificación, sin mencionar los dos informes oficiales que los contradicen, lo cual, me parece contradictorio en dos instituciones académicas, que entre sus funciones estaría la de ser fuente fidedigna de información y estudio.

Yo creo, que si la Corporación actual pusiera un poquito de interés, podría colocar una placa, conmemorativa, en la casa donde nació Celso García de la Riega, respetando uno de los acuerdos tomados por la Corporación en 1914.

En cuanto a la teoría, también es olvidado, la exposición en la Casa Museo de Colón, Poio, la información dada sobre la teoría y su origen es confusa, si en la Casa Museo hay 15 cartelas, más o menos, de 1x1 metro. La información reportada sobre Celso García de la Riega no es ni de 30 cm2, sin embargo, a Alfonso Philippot y su teoría de Pedro Madruga-Colón le dedican toda la tercera planta, lo cual es llamativo, ya que sin la teoría de García de la Riega la de Philippot no hubiera existido.

Llama más la atención, teniendo en cuenta la demostración de que Pedro Madruga ni nació en Poio ni tuvo por madre a ninguna Colón, su madre fue Constanza de Zuñiga. La teoría de Pedro Madruga debería de exponerse en el Castillo de Sotomaior, como ya se hace, y no en la Casa Museo de Colón en Poio.

Los contenidos de la Casa Museo de Poio deberían de estar más adaptados a la teoría de Celso García de la Riega y seguidores, que son los que defienden que Colón nació en esa casa, su familia residía en la parroquia de San Salvador de Poio en el lugar de Porto Santo, fue también, la que desarrolló los fundamentos de la teoría gallega: La toponimia y sus homónimos en la Ría de Pontevedra, la lengua escrita de Colón con sus galleguismos exclusivos y la documentación de la familia Colón en Pontevedra y Poio. La teoría del señor Philippot solo aportó la "presunta identidad" del personaje antes de transformarse en Colón, es decir, Pedro Madruga.