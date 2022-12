A visita máis mediática (e menos discreta) de Juan Carlos I a Sanxenxo

Reaparición do rei emérito, Juan Carlos I, no Náutico de Sanxenxo © Mónica Patxot Reaparición do rei emérito, Juan Carlos I, no Náutico de Sanxenxo © Mónica Patxot Reaparición do rei emérito, Juan Carlos I, no Náutico de Sanxenxo © Mónica Patxot O rei emérito vendo o partido entre o Cisne e o Barcelona B © Cristina Saiz

19 de maio de 2022. É unha data que, sen dúbida, figura xa nos anais da historia recente do noso país. Juan Carlos I, tras case dous anos en Abu Dabi -a cidade árabe na que buscou asilo ante as investigacións xudiciais sobre o seu patrimonio-, volveu pisar chan español.

Fíxoo en Sanxenxo, un dos destinos que o rei emérito máis frecuentaba cando aínda residía en España. Durante tres días, a vila converteuse no epicentro da actualidade.

Despois de que a Fiscalía arquivase a investigación contra el, era cuestión de tempo. Todo o mundo esperábao en xuño, no campionato do mundo da clase 6mR de vela, na que o barco que capitanea, o Bribón, defendía título. Pero, case por sorpresa, decidiu vir antes.

A súa estancia en Sanxenxo, anunciada por Telmo Martín co permiso do monarca, prolongouse durante tres días. Juan Carlos I hospedouse en casa do seu gran amigo Pedro Campos e ata unha das súas fillas, a Infanta Elena acudiu a Galicia para reencontrarse con el.

Esta visita non foi como as demais. Consciente da repercusión e co obxectivo claro de mandar unha mensaxe a Zarzuela, o rei emérito quixo darse un baño de masas e a súa presenza en Sanxenxo foi calquera cousa menos discreta.

Cinco minutos de aplausos e aclamacións acompañárono durante a súa primeira aparición pública, no porto deportivo. Pero nos seus tres días en Sanxenxo foron continuos os saúdos á prensa, as mensaxes públicas a través dos seus portavoces ou as súas saídas ao mar para navegar.

O vento frustrou algún dos seus plans e apenas puido pasar tempo sobre o Bribón, pero o rei emérito non quedou quieto. Non dubidou en achegarse mesmo a Pontevedra para ver o partido dun dos seus netos, Pablo Urdangarín, que xogaba contra o Cisne.

Antes de volver aos Emiratos Árabes, o monarca deixou declaracións que foron moi polémicas. "Explicacións de que?", respondía os xornalistas que cuestionaron se aclararía as sombras que planeaban sobre as súas finanzas. E si, tamén houbo rexeitamento á súa presenza en Galicia.

En Sanxenxo esperábaselle de novo en xuño, pero esa segunda estancia non se produciu. Juan Carlos I alegou "motivos persoais" para atrasala, pero todo apunta a que a reunión coa súa familia, horas antes de volver á súa residencia actual, fíxolle cambiar de opinión.

Volverá no 2023? Veremos.