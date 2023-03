O Xiria rompe a serie de sete partidos sen perder do Teucro (35-34)

Partido entre Teucro e Xiria © Cristina Saiz

O Calvo Xiria de Noia, penúltimo clasificado de Primeira Nacional, rompeu a serie de sete partidos sen perder do Teucro superándoo pola mínima nun encontro que comezaron dominando os de Pontevedra pero que voltearon os locais para facerse cos dous puntos.

Cun 2-5 a favor do Teucro empezaba o encontro e non lle fixo falta un tempo morto ao técnico local para atopar a reacción dos seus. O Xiria apertou máis e revertió a situación por completo dominando todas as facetas do xogo e asinar un parcial de 8-3 que, neste caso, si que obrigaba a Irene Vilaboa a deter o cronómetro (10-8).

Con todo, a conexión local e os goles de Diego Vega e Hugo Rodríguez convertéronse nunha laxa aínda máis grande para o Teucro, que vía como o Xiria afastábase e colocábase cun colchón de 5 goles de diferenza a falta de 10 minutos para chegar ao descanso (14-9).

Apareceu nese momento a figura de Caue Herrera, Sergio Cortizo e Marko Dzkic, que apertaron o resultado en ata dous goles (14-12), parou o tempo o técnico local, fortaleceu a zaga e nos instantes finais noqueó aos azuis para enviar o partido ao descanso nun 18-14.

Tras o intermedio, o Teucro púxose ao choio, optou por unha defensa 5-1 e comprimiu o resultado (23-22), pero de novo, cando parecía que chegaba a reacción, o Xiria abriu unha nova brecha 4 goles (27-23).

Quedaban aínda 15 minutos por disputarse e os de Irene Vilaboa volveron colocarse a dous goles do empate, unha mínima diferenza que se mantivo practicamente ata o final a pesar dos intentos dos xogadores de Lérez de conseguir o triunfo. Anotou Martín González para o Teucro sobre a bucina, pero o seu gol só serviu para sentenciar a derrota pola mínima ante o penúltimo clasificado (35-34).

Consulta as estatísticas nesta ligazón