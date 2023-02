Sufrido triunfo do Teucro ante un Ingenio que fallou nos instantes decisivos (33-31)

Partido entre Teucro e Ingenio no Pavillón Municipal © Cristina Saiz Partido entre Teucro e Ingenio no Pavillón Municipal © Cristina Saiz Partido entre Teucro e Ingenio no Pavillón Municipal © Cristina Saiz

Sufrida vitoria a conseguida pola Sociedad Deportiva Teucro este sábado no Pavillón Municipal contra o Balonmán Ingenio. O equipo de Irene Vilaboa mostrou unha melloría en defensa que foi vital nos últimos instantes para sumar dous puntos máis esta tempada.

Comezou o partido moi costa arriba para o Teucro, que se atopou cun parcial de 2-5 aos cinco minutos de xogo provocado polo xogo rápido dun Ingenio moi activo en tarefas defensivas.

E con ese inicio parecía que a tarde se ía a poñer fea para os azuis, chegou a reacción. O Teucro empezou a calibrar, fortaleceu a súa zaga cubrindo ao pivote e obrigou ao Ingenio para realizar lanzamentos afastados que detiña o seu gardameta e así empatar o envite pouco antes de alcanzar o ecuador do primeiro acto (8-8).

Sucedéronse varios empates a partir de aí, ata que o Teucro, con Marchette e Caue Herrera ao contragolpe, lograba dar a volta ao resultado e comandar o marcador por primeira vez (12-10).

E puideron os de Irene Vilaboa ampliar esa renda tras quedar o Ingenio cun xogador menos sobre a cancha pola exclusión de Ander Malde, pero Edgar Jesús reduciu distancias desde os sete metros, os de Pontevedra perderon o balón no seguinte ataque e Rafa Sánchez, con dous goles seguidos, devolveu a vantaxe aos seus (12-13).

Quedaban pouco máis de cinco minutos para o descanso e volveu primar a igualdade por un momento, ata que unha dobre exclusión case seguida en filas do Ingenio permitiu ao Teucro irse ao descanso con tres tantos de renda (17-14).

Tras o intermedio os dous equipos continuaron coa mesma tónica. Os de Lanzarote apertaban o marcador e mostraban unha pequena mellora para apertar o resultado por momentos.

Con todo unha vez chegado á metade do segundo tempo, o Ingenio logrou empatar e dar a volta ao luminoso tras un parcial de 0-3 (24-25) que deixaba xeado a un Teucro que reaccionaba de inmediato aproveitando a súa superioridade tras a exclusión de Ander Male (28-25).

Alcanzáronse así os últimos 10 minutos de partido nos que sen dúbida foi mellor o cadro visitante liderado por un gran Rafa Sánchez que, con tres goles seguidos, poñía contra as cordas aos de Pontevedra (31-31).

Quedaban dous minutos por disputarse e apareceu Miguel Jiménez para deter o lanzamento co que o Ingenio puido poñerse por diante, Xurxo Rivas anotou o gol 32 do Teucro e Caue Herrera, no ataque polo empate para o rival, interceptou o esférico e, a porta baleira, asinou o 33-31 co que concluíu o encontro.

Consulta as estatísticas nesta ligazón