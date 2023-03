A ofensiva do Teucro, imparable para o Cañiza (31-26)

Partido entre Teucro e Cañiza no CGTD © Cristina Saiz Partido entre Teucro e Cañiza no CGTD © Cristina Saiz

Solvente triunfo teucrista este domingo ante o Cañiza grazas a unha ofensiva liderada por Marko Dzokic (8 goles) e Caue Herrera (7 goles) e unha solvente defensa cimentada en Miguel Jiménez baixo paus.

A Sociedad Deportiva Teucro disputou este domingo no CGTD o seu encontro ante o Balonmán Cañiza no que deixou claro que non estaba disposto a regalar nada e foi a por a vitoria.

Pero durante os primeiros 10 minutos primou a igualdade no marcador. Iso si, co Teucro en todo momento liderando o marcador a pesar dos intentos do seu rival de voltearlo. Abriron os de Irene Vilaboa unha pequena brecha de tres goles (6-3), o Cañiza volveu á carga (9-9), a adestradora local parou o tempo e, nun visto e non visto, os seus pupilos arroiaron en ataque cun parcial 6-1 para irse ao descanso cun colchón de cinco goles de vantaxe (15-10).

Tras o paso polos vestiarios, o cadro visitante saíu á cancha coa intención de reverter a situación e comprimiu o resultado até os dous goles (17-15). Un mero espellismo. O Teucro lanzouse de novo ao ataque e, apoiado nunha boa zaga e nos lanzamentos de Dzokic e Caue Herrera, aos poucos foi abrindo de novo unha brecha xa imposible de neutralizar e que chegou a ser de 9 goles a falta de 3 minutos para a conclusión (31-22).

Coa vitoria no peto, os de Lérez relaxáronse e o Cañiza aproveitou a situación para endosar un parcial de 0-4 co que só puido maquillar o luminoso e enviar o partido ao final cun resultado de 31-26.

Consulta as estatísticas neste enlace