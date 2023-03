Un Teucro de dúas caras rescata un empate contra o Tejina La Laguna (27-27)

A Sociedad Deportiva Teucro logrou rescatar un empate da súa visita ao Tejina La Laguna. O cadro pontevedrés empezou da peor maneira e chegou a ir sete goles por baixo do marcador, pero unha moi boa segunda metade puxo contra as cordas aos locais, que viron como o seu rival obraba unha auténtica remontada e puido mesmo facerse cos dous puntos.

O partido comezou costa arriba para o Teucro, cun parcial inicial de 5-1 do Tejina que obrigaba a Irene Vilaboa a parar o tempo aos seis minutos de xogo.

Pero os seus pupilos non tiñan o día e estrelábanse unha e outra vez co gardameta local ao que eran incapaces de bater ata desde os sete metros. Só Miguel Monteagudo foi capaz de romper a seca anotadora tras sete minutos por parte do Teucro, que se complicou de mala maneira e era incapaz de reverter a situación.

O Tejina controlaba e colocábase con sete goles de marxe a falta de 10 minutos para alcanzar o descanso (12-5), momento no que os azuis espabilaron en tarefas defensivas para responder cun 0-3 e reducir diferenzas (12-8). Pediu tempo morto o técnico local e Jonás Pérez devolveu o +5 aos seus co que se alcanzou o descanso (15-10).

Nada máis comezar a segunda metade, Javier Aragón enchufó o primeiro lanzamento para os locais e Xurxo e Marko fixeron o propio para o Teucro, que saíra como un revulsivo dos vestiarios coa intención de reverter o resultado.

E aos poucos e con Caue Herrera e Rhuan Marchette levando ao seu equipo ás costas, os de Irene Vilaboa foron neutralizando ao seu rival, ao que empezaron a poñer contra as cordas unha vez alcanzado o ecuador do segundo tempo.

Brahim Abdel-Lah foise ao banco dous minutos cando en marcador mostraba un 22-19 e o Teucro aproveitou a súa superioridade numérica para facer outro 0-3 da man de Sergio Blond, Xurxo Rivas e Marko Dzokic cos que empatou o partido por primeira vez (22-22).

Quedaban 10 minutos por disputarse pero eran os de Lérez os que tiñan todas as de gañar. Xa fixeran o máis difícil e agora só quedaba cometer os mínimos fallos posibles para ver se así podían traer os dous puntos a Pontevedra.

Tomas Bañeras devolveu a vantaxe aos tinerfeños, Víctor Oliva foi excluído e Rhuan, con dúas xogadas rápidas, volteó o luminoso, obrigando ao técnico local a parar o tempo (23-24).

Alcanzáronse así os últimos instantes nos que primou a máxima igualdade cunha repartición de golpes en ambas as escuadras. Pediu tempo morto Irene Vilaboa cando os seus mandaban no marcador (26-27), pero a alta presión do cadro local á saída de balón teucrista propiciou o roubo de balón e o posterior gol do empate co que se alcanzou o bocinazo final (27-27).

Consulta as estatísticas nesta ligazón