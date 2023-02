Gustavo Dacal seguirá coa súa rehabilitación na Coruña

Gustavo Dacal, co alcalde de Ponte Caldelas © Concello de Ponte Caldelas

Gustavo Dacal regresará a Galicia o próximo 14 de febreiro.

O ex-atleta, campión e plusmarquista nacional de xavelina, xa conta cos voos para volver a casa e continuar cunha recuperación na unidade de lesionados medulares do Complexo Hospitalario da Coruña (CHUAC).

A Xunta de Galicia custeará a repatriación de Dacal, xa de alta hospitalaria tras un longo ingreso en Veracruz, México, no que tivo que afrontar ata catro operacións cirúrxicas dentro dun delicado estado de saúde. No seu primeiro momento foi diagnosticado de dengue, pero o seu cadro empeorou cunha apendicitis, problemas na zona abdominal e cunha espondilodiscitis, unha infección no corpo vertebral que lle afectou á mobilidade das súas pernas.

A súa situación foi realmente complicada polo alto custo económico que supoñía o seu ingreso, o que provocou unha casacada de axudas desde a comarca.

Agora, tras experimentar unha melloría no seu estado de saúde, Gustavo Dacal poderá seguir coa súa recuperación preto dos seus familiares e amigos, despreocupándose ademais do custo dunha rehabilitación que asumirá o Servizo Galego de Saúde.

Na súa viaxe ata Galicia, o ex-deportista de Ponte Caldelas estará acompañado de persoal de enfermería.