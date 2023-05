Competir nos Xogos Paralímpicos, obxectivo de Gustavo Dacal tras regresar a España: "É un novo comezo en circunstancias diferentes"

Presentación de Gustavo Dacal como deportista de atletismo adaptado © Cristina Saiz Presentación de Gustavo Dacal como deportista de atletismo adaptado © Cristina Saiz Presentación de Gustavo Dacal como deportista de atletismo adaptado © Cristina Saiz Presentación de Gustavo Dacal como deportista de atletismo adaptado © Cristina Saiz

Se hai algo que defina ao deportista Gustavo Dacal é a palabra superación. Superación por conseguir recuperarse da complicada situación que viviu tras infectarse de dengue en México e superación por chegar onde está agora, iniciando "un novo comezo en circunstancias diferentes" tanto como adestrador como atleta.

E é que o que foi campión de España en lanzamento de xavelina marcouse como obxectivo persoal iniciar o proceso de clasificación para competir nos Xogos Paralímpicos de París 2024, algo que requirirá "adestramento, tempo, paciencia e moito traballo".

No seu regreso este sábado á pista do Centro Galego de Tecnificación Deportiva, Dacal explicou que, desde que chegou a Coruña, "a infección remitiu totalmente, estou libre de tratamento", aínda que o estado do tren inferior "é moi similar a como cheguei. Houbo avances de contracción muscular voluntaria, pero estou mal funcionalmente. Mellorou no aspecto de valerche por ti mesmo no día a día: levantarche, baixar da cama, bañarche... Todo moi funcional porque cando cheguei estaba disminuído fisicamente".

É por iso que agora terá que pasar por unha serie de trámites para ter opcións de acudir a París 2024, "estamos a esperar o certificado de discapacidade" e, unha vez que o teña, enviará o expediente á Federación Española coa clasificación, faranlle a revisión funcional e daranlle a licenza federativa de deporte adaptado.

"Teño a esperanza de que se poida facer", indicou Gustavo Dacal, que confía en alcanzar os tempos e poder asistir ás competicións nas que o Comité Paralímpico mete a clasificación e así clasificarse. "O proceso pecha entre catro e seis semanas antes dos Xogos, os Paralímpicos empezan en setembro de 2024 e a data límite será en xullo dese mesmo ano", explicou.

En todo caso, Dacal aclarou que para chegar a competir pasará por un proceso longo: "primeiro hai que deseñar o banco de lanzamento, unha vez que estea deseñado empezas a traballar con el. Hai modificacións, vas adaptándoche... Non é anatomicamente posible lanzar desde a cadeira. A ver desde onde empezamos e onde podemos chegar".

O que ten claro é que "imos tentar gozalo. Despois do proceso no que estiven cerquita do outro lado agora calquera cousa que se faga gózase", admitiu, deixando claro que a "aceptación" foi clave á hora de superar esa complicada situación. "Hai dúas alternativas: victimizarse e dicir 'que mala sorte teño' e quedarche nunha situación pasiva, o cal non vai comigo, ou dicir 'é o que hai, estas son as ferramentas que teño e vou aproveitar a experiencia. Como atleta conseguín isto, como adestrador isto e agora vou mesturar ambas as cousas e se podo axudar a persoas ás que lles pasara o mesmo vaise a aproveitar. Trátase de usar o que a un pasoulle e usalo como ferramenta para axudar aos demais".

Neste sentido, tal e como anunciou o Atletismo Rías Baixas esta semana, Dacal será coordinador dunha sección de deporte adaptado que creará o club, "a punta de lanza dun novo comezo" tamén en Galicia. Por iso manda unha mensaxe a todas as persoas que teñan algún tipo de discapacidade para que "saiban que hai a oportunidade e a alternativa para iniciarse" e "veñan probar, hai deportes para todo tipo de persoas e no atletismo hai todo tipo de categorías" pero, sobre todo, é "terapéutico".

Ata o mes de novembro, "dependendo dos resultados que se dean", o de Ponte Caldelas compaxinará o seu labor en Galicia co seu traballo como adestrador cos atletas de México, cos que continúa traballando semanalmente despois de 10 anos. "Teño obrigacións con México, están a facer unha tempada moi boa e desde que cheguei a Coruña fago o meu traballo de planificación e coordinación cos resultados. A miña intención é traelos aquí de competición ou ir eu de forma periódica", explicou.

Dacal aproveitou tamén para enviar unha mensaxe de agradecemento a todas as persoas e institucións que lle axudaron ao longo destes meses para que agora "estea aquí e puidese regresar a casa".

Nesta "primeira segunda vez" de Dacal presentándose no CGTD tamén estivo Daniel Benavides, Xefe de Servizo de Deportes da Xunta de Galicia, que lembrou que o órgano autonómico abriu a convocatoria para os clubs que traballan pola inclusión de nenos e nenas sen ter en conta ningún tipo de barreira, "están a mellorarse as cousas e estamos nunha sociedade máis xusta", indicou.

Para Benavides "hoxe é un día de alegría" por ter a un referente como Gustavo de volta, ao que definiu como "o rei da superación" e un "referente" para todos polo seu "esforzo e traballo persoal".