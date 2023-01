O CGTD acolle o control solidario para recadar fondos e axudar a Gustavo Dacal

Control solidario 'Axuda a Gustavo Dacal' no CGTD © Cristina Saiz Control solidario 'Axuda a Gustavo Dacal' no CGTD © Cristina Saiz

O Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra acolleu durante a matinal deste domingo o control solidario da Federación Galega de Atletismo 'Axuda a Gustavo Dacal'.

Nel participaron máis de medio milleiro de deportistas co obxectivo de apoiar ao lanzador e recadar diñeiro para custear o tratamento contra a enfermidade que o mantén ingresado en México.

Cabe lembrar que Dacal traballaba no país latino como adestrador en colaboración do Comité Paralímpico Mexicano e foi contaxiado de dengue pola picadura dun mosquito. A infección complicouse e derivou nunha espondilodiscitis, unha infección no corpo vertebral.

Desde ese momento o deporte envorcouse masivamente en axudar ao ex-campión de España de lanzamento de xavelina, organizando numerosas galas de recadación de fondos que irán destinados a custear o seu tratamento.